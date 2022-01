Fussball Noch ein Neuer für den FC St.Gallen? Ex-Sion-Akteur Bastien Toma angeblich leihweise bis Ende Saison zu den Espen Während vieler Jahre schnürte Bastien Toma seine Schuhe für den FC Sion. 2020 wechselte er dann zum KRC Genk. Nun haben die Belgier die leihweise Abgabe Tomas an den FC St.Gallen bis Ende Saison vermeldet – den Tweet aber kurze Zeit später wieder gelöscht.

Bastien Toma spielte einst im Dress des FC Sion – kommt er nun leihweise in die Ostschweiz? Bild: Keystone

Der FC St.Gallen gehört zu den Transfersiegern der Winterpause. Unter anderem Jordi Quintillà, Alexandre Jankewitz und Christopher Lungoyi fanden den Weg (zurück) in die Ostschweiz. Nun gibt es Hinweise, dass die Espen bald einen weiteren Zuzug vermelden könnten. Wie der belgische Club KRC Genk am Donnerstagmittag twitterte, leiht er den 22-jährigen Bastien Toma bis Ende Saison in die Ostschweiz aus. Dies ohne Kaufoption, wie es im Tweet weiter heisst.

Unter anderem das belgische Portal walfoot.be berichtete unter Bezugnahme auf den Tweet des Clubs über den bevorstehenden Wechsel Tomas zum FCSG. In der Folge löschte der Verein den Tweet aber wieder. Trotzdem hatten bereits diverse andere Medien die Meldung aus Belgien aufgegriffen:

Der @KRCGenkofficial vermeldete um 13.30 Uhr, Bastien Toma wechsle auf Leihbasis zum @FCSG_1879. Eine halbe Stunde später waren der Tweet und der Homepage-Eintrag wieder gelöscht. — zwölf (@zwoelf_mag) January 27, 2022

Bastien Toma entstammt der Nachwuchsabteilung des FC Sion und spielte bis 2020 im Wallis.

Boubacar Traorè in die Ukraine?

Mit der Verpflichtung Tomas scheint der FC St.Gallen seine Transfertätigkeiten aber noch nicht abgeschlossen zu haben. Die Gerüchte verdichten sich, dass Boubacar Traorè in die Ukraine wechseln wird.

Laut dem Onlinemagazin 442 sollen sich Metalist Kharkiv und der FCSG bereits über die Transfermodalitäten geeinigt haben. David Gadze, Mediensprecher des FCSG, hält sich derweil bedeckt: «Wir kommentieren keine Gerüchte.» (dwa/tn)