Fussball Nach Niederlage in Luzern: FCSG-Fans randalieren und ziehen Notbremse im Zug – Luzerner Polizei setzt Gummischrot ein Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern kam es zu «Scharmützeln» mit Anhängern des FC St.Gallen. Dabei setzte die Polizei Gummischrot und Tränengas ein.

Randalierende Fans zogen die Notbremse. Quelle: Leserreporter

«Vor und nach dem Spiel ist es ruhig gewesen», sagt der Mediensprecher der Luzerner Polizei, Urs Wigger. Nachdem die Anhänger des FC St.Gallen in den Extrazug einstiegen, habe sich dies jedoch geändert.

Im Zug sei nach Abfahrt nämlich die Notbremse gezogen worden. Mehrere Personen seien in der Folge ausgestiegen. So steht es auch in einer Medienmitteilung, die von der Luzerner Polizei knapp eine Stunde nach dem Schlusspfiff veröffentlicht wurde.

Tränengas und Gummischrot gegen FCSG-Anhänger

Laut Mitteilung kam es zu Scharmützeln, worauf die Polizei Gummischrot und Tränengas habe einsetzen müssen. Nach kurzer Zeit habe sich die Situation jedoch beruhigt und die Anhänger des FC St.Gallen hätten den Zug wieder bestiegen.

Der Luzerner Polizei liegen laut Mitteilung keine Meldungen über verletzte Personen vor. (pd/hol)