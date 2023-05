Fussball «Latte Lath sagte klar, dass er unbedingt in St.Gallen bleiben will:» Das war die Saisonbilanz-PK des FC St.Gallen Die Hoffnung lebt: Der FC St.Gallen möchte seinen Leih-Topskorer Emmanuel Latte Lath in der Ostschweiz halten. Die Verantwortlichen zeigen sich an der Saisonbilanz-Pressekonferenz zwar unzufrieden mit dem sechsten Schlussrang. Am eingeschlagenen Weg wollen sie aber unbeirrt festhalten.

Sie bleiben beim FCSG auch nächste Saison am Ruder: (v.l.) Sportchef Alain Sutter, Trainer Peter Zeidler und Präsident Matthias Hüppi. Bild: Reto Martin (St.Gallen, 20. Januar 2023)

Das Spannendste kam zum Schluss. Wie hoch die Chancen seien, dass der FC St.Gallen Emmanuel Latte Lath halten könne, wurde Sportchef Alain Sutter an der Saisonbilanz-Pressekonferenz gefragt. Sutters Antwort lässt auf einen Verbleib Latte Laths, des von Bergamo ausgeliehenen Topskorers, hoffen:

«Er war einen Tag vor dem Sion-Match in meinem Büro und sagte klar, dass er unbedingt in St.Gallen bleiben will.»

Atalanta Bergamo plant laut Sutter nicht mehr mit Latte Lath und will ihn verkaufen. Die klare Bekundung des Angreifers, dass er in St.Gallen bleiben will, ist laut Sutter die erste und beste Grundlage dafür, ihn auch wirklich halten zu können.

Keine öffentlichen Schuldzuweisungen

Mit dem sechsten Schlussrang, den die Espen am Pfingstmontag mit einem 4:0 gegen Sion klar machten, zeigten sich weder Präsident Matthias Hüppi noch Alain Sutter zufrieden. «Niemand von den Verantwortlichen ist das», so Sutter. Am Dienstagmorgen fand bereits eine mehrstündige Diskussion über den Verlauf der Saison statt. Matthias Hüppi:

«Wir sind kein Beschönigungsverein!»

Öffentlich Schuldzuweisungen zu machen, das werde es in St.Gallen allerdings nicht geben, so St.Gallens Präsident, der auch klarmachte, dass man die längerfristigen Planungen mit Peter Zeidler und Alain Sutter fortsetzen werde.

Zu Informationen unserer Zeitung, wonach es Risse im Verhältnis zwischen Peter Zeidler und der Mannschaft gibt, äusserte sich Alain Sutter wie folgt: «Wir waren eine Einheit und sind eine Einheit.» Dem pflichtete Peter Zeidler bei und erwähnte, dass es bei einem so grossen Kader immer unzufriedene Spieler gebe.