Jetzt gilt es ernst: Schafft der FC St.Gallen zum zweiten Mal in Folge den Sprung in den Cupfinal? Diese Frage entscheidet sich im Duell mit Yverdon. Das Team von Ex-Espen-Trainer Uli Forte will den St.Gallern das Leben so schwer wie möglich machen – wir berichten live aus dem Stade Municipal, Vorprogramm inklusive.