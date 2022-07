Open Air St.Gallen «Ich bin schon ein bizli betrunken»: Hinter den Döner- und Pommesbuden können Festivalgänger ihr Cannabis analysieren und ihren Alkoholpegel bestimmen lassen

Synthetische Cannabinoide können einen auf einen Horrortrip schicken. So bietet die Stiftung Suchthilfe am Open Air neben Atemalkoholtests auch Cannabisanalysen an. Nächstes Jahr soll das Angebot auf Kokain erweitert werden.