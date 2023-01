Fussball Der FCSG verschiesst kurz vor Schluss einen Penalty und muss sich mit einem 1:1 gegen dezimierte Basler begnügen Lange Zeit begegneten sich die beiden Mannschaften in ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres auf Augenhöhe. Bis FCB-Mittelfeldstratege Wouter Burger vom Platz flog. Den St.Gallern gelang es trotzdem nicht, das Spiel zu gewinnen.

«Das Niveau bewegte sich zwischen unterer Tabellenhälfte in der 2. Bundesliga und obere Tabellenhälfte in der 3. Liga», sagte nach dem Spiel ein Mann aus dem deutschen Duisburg. Er ist Fan des örtlichen MSV, der in der 3. Liga spielt. Und tatsächlich, man sah beiden Mannschaften an, dass die Pause lang war und der Rhythmus bisweilen fehlte. Gerade im ersten Durchgang war die Fehlerquote sowohl bei den Baslern als auch bei den St.Gallern hoch. Doch Letztere nehmen mit ihrem forschen Stil, mit dem Gegenpressing Fehler auch in Kauf, brauchten sie gewissermassen.

Und so überraschte es nicht, dass es der FC St.Gallen war, der besser ins Spiel kam. Bereits in der fünften Minute traf Jérémy Guillemenot vor der Strafraumgrenze mit einem satten Flachschuss. In der Folge wurden die Gäste besser, ohne sich aber klare Vorteile zu erspielen. Bis Zeki Amdouni in der 30. Minute einen Handspenalty verwertete und eine Basler Druckphase einläutete. Die grösste Chance vergab Millar kurz vor der Pause. Er scheiterte frei stehend an Lawrence Ati Zigi.

Rote Karte verändert das Spiel

Das Spiel veränderte sich, als Wouter Burger nach einem Foul an Lukas Görtler vom Platz flog. 54 Minuten waren zu jenem Zeitpunkt gespielt. Und etwa 65, als der FC St.Gallen die Kontrolle über das Spiel übernahm. 34:12 lautete schliesslich die Torschussstatistik. Einer dieser 34 Versuche der St.Galler war ein Elfmeter Görtlers in der 87. Minute. Der Captain scheiterte aber an Marwin Hitz im Tor der Basler. Es blieb deshalb beim 1:1, das eher dem dezimierten FCB schmeichelt als dem anrennenden FCSG, der am nächsten Sonntag im Letzigrund auf den FC Zürich trifft.