Arbon Hit an Hit auf der Lieblingsbühne des Festivalsommers und glückliche Gesichter überall: So war der Samstag am Summerdays

Fast 12’000 Festivalbesucher zieht es am Samstag wieder ans Summerdays Festival in Arbon. Mit Jeremy Loops und George Ezra trat ein internationales und sehr talentiertes Line Up auf. Den würdigen Abschluss des Festivals machten Lo&Leduc.