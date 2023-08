Jetzt live: Der Cup-Hit Widnau – FC St.Gallen in brütender Hitze+++ Watkowiak, Sutter und Schubert in der Startformation der Espen

Nicht weniger als den Cupsieg hat sich der FC St.Gallen diese Saison als Ziel gesetzt. Wer den Kübel in Bern in die Höhe stemmen will, für den darf der FC Widnau keine Hürde darstellen. Oder etwa doch? Wir tickern live aus dem Rheintal.