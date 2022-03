delegiertenversammlung in Frauenfeld Schweizerische Offiziersgesellschaft warnt vor Verzögerung der Kampfjet-Beschaffung: «Der F-35 hat oberste Priorität»

Am Samstag traft sich die Schweizerische Offiziersgesellschaft in Frauenfeld zur Delegiertenversammlung. Scharf verurteilt wurde der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Mehrere Redner kritisierten ausserdem die linksgrüne Initiative, welche die Beschaffung der neuen Kampfjets verhindern will.