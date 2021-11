50 Jahre Frauenfussball Sie hatten keine Angst vor dem Ball – vor 50 Jahren trat das erste Thurgauer Frauenfussballteam auf den Platz

Mit dem FC Rot-Weiss Emmishofen kickte am 7. November 1971 die erste Frauschaft in einem offiziellen Spiel. Der Klub nahm auch danach an Meisterschaften teil. Es war der Startschuss für den Frauenfussball im Thurgau. Ein Rück- und Ausblick mit einer Weltrekordhalterin und dem Präsidenten des Thurgauer Fussballverbandes.