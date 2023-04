Präsident Hüppi ist vor Ort

Man hatte in den vergangnen Tagen ein bisschen ein Geheimnis daraus gemacht, wo Präsident Matthias Hüppi an diesem Tag sein würde. Bei den Frauen im Letzigrund? Oder am Abend bei den Männern in Genf?

20 Minuten vor Spielbeginn ist klar: Trotz der Krise bei den Männern ist Hüppi im Letzigrund zugegen. In Begleitung von Verwaltungsrat und Ständerat Benedikt Würth. Ebenfalls im Letzigrund: Der rekonvaleszente St.Galler Stürmer Fabian Schubert.