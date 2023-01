Fussball FCSG-Trainer Peter Zeidler nach dem 2:2 gegen Werder Bremen: «Es geht auch in Testspielen um Resultate» Im ersten Testspiel im Trainingslager in Spanien trennen sich der FC St.Gallen und Werder Bremen 2:2. Nach einer Schwächephase, die den Ostschweizern in der ersten Halbzeit ein 0:2 einbringt, steigern sich die neu zusammengesetzten St.Galler nach der Pause. Ricardo Alves erzielt das 1:2, Noha Ndombasi kurz vor Schluss das 2:2.

St.Gallens Chadrac Akolo kommt in der Anfangsphase zu zwei guten Möglichkeiten. Bild: Manuel Nagel

Zur Pause stand es 2:0 für Werder Bremen. Die Führung für den Bundesliga-Aufsteiger, der ohne den angeschlagenen Nationalspieler Niclas Füllkrug angetreten war, ging in Ordnung. Die Deutschen hatten das Spiel vor allem nach dem 1:0 in der 17. Minute dominiert.

Allerdings waren die St.Galler bis zum Rückstand ein ebenbürtiger Gegner gewesen. Die Ostschweizer bestimmten die Startphase und kamen durch Chadrac Akolo auch zu zwei guten Möglichkeiten. Das Tor des Kongolesen in der zehnten Minute wurde wegen Abseits allerdings nicht anerkannt.

Stillhart spielt für Sutter

Trainer Peter Zeidler ersetzte den zu Salzburg zurückbeorderten Daouda Guindo auf der linken Abwehrseite vorerst durch Isaac Schmidt, dann durch Michael Kempter. Anstelle des verletzten Patrick Sutter spielte auf der rechten Verteidigerposition Basil Stillhart, ein bisschen später gar Fabrizio Cavegn, eigentlich ein Stürmer.

Die St.Galler eroberten zu Beginn die Bälle gut zurück, spielten mit Tempo und liessen das Bundesligateam, das lange auf einen grossen Teil seiner besten Mannschaft setzte, kaum ins Spiel kommen.

Dies änderte sich nach dem Führungstor durch Oliver Burke. St.Gallen liess sich nun immer wieder zurückdrängen. Die Ostschweizer verloren auch den einen oder anderen Ball etwas gar fahrlässig, was Bremen acht Minuten später ausnutzte: Leonardo Bittencourt erhöhte auf 2:0.

Basil Stillhart (Bild) ersetzt den verletzten Patrick Sutter. Bild: Manuel Nagel

St.Gallen tat sich in der Folge schwer, sich wieder einmal eine Möglichkeit zu erspielen. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe ein Ball von Grégory Karlen zu hoch geriet. Danach fand St.Gallen zurück in diese Partie, allerdings machte das Team aus im Ansatz guten Aktionen zu wenig, weil es nicht immer gradlinig sondern zu kompliziert agierte.

Zeidler wechselte zur Pause durch. Nur Stillhart durfte noch einmal zurück auf den Platz. Nach nur drei Minuten schaffte St.Gallen das Anschlusstor: Ricardo Alves zog von rechts in die Mitte und traf schön von der Strafraumgrenze aus zum 1:2.

Ndombasi: Schnell und wendig

Obwohl gänzlich neu zusammengestellt, war St.Gallen nun wieder die bessere Mannschaft. Die Ostschweizer traten engagierter auf und liessen Ball und Gegner gut laufen. Allerdings blieben auch die Deutschen durchaus gefährlich, sie liessen jedoch zwei gute Möglichkeiten aus.

Während der gesamten zweiten 45 Minuten bekundete Bremen vor allem Mühe mit dem schnellen und wendigen Noha Ndombasi.

Der junge Franzose krönte seine gute Leistung schliesslich mit dem Ausgleich kurz vor Spielschluss. Ndombasi traf nach einem Pass von Lukas Görtler zum 2:2.

Captain Görtler, der nach einer Grippe in Spanien erst einmal mit der Mannschaft trainiert hatte, sagte: «Wir begannen gut, verloren dann aber die Aggressivität und liefen dem Gegner oft hinterher.» Nach der Pause sei es ähnlich gewesen, man sei gut gestartet, doch dann sei die Partie fast gekippt. «Doch wir haben dann alles dafür getan, um unser Spiel aufzuziehen.»

Trainer Peter Zeidler sagte: «Das Ergebnis gefällt mir. Es geht auch in Testspielen um Resultate. Die Unterschiede zwischen den beiden Halbzeiten waren gar nicht einmal so gross.» Seinem Team wäre es möglich gewesen, in der ersten Hälfte zwei Tore zu erzielen, Bremen nach der Pause ebenfalls. «Doch meine Spieler wollten das Resultat unbedingt korrigieren. Das hat mir gefallen.»

Am kommenden Mittwoch treffen die Ostschweizer ebenfalls in San Pedro de Pinatar auf Paderborn aus der 2. Bundesliga, ehe sie einen Tag später heimreisen.

St.Gallen – Werder Bremen 2:2 (0:2)

Pinatar-Arena – 100 Zuschauer – Sr. Montalban (ESP).

Tore: 17. Burke 0:1. 25. Bittencourt 0:2. 48. Alves 1:2. 90. Ndombasi 2:2.

St.Gallen. 1. Halbzeit: Zigi; Stillhart, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Karlen, Witzig; Akolo, Latte Lath, Guillemenot.

St.Gallen. 2. Halbzeit: Watkowiak; Stillhart (68. Besio), Beeli, Vallci, Kempter; Jacovic; Görtler, Münst; Alves; Ndombasi, Cavegn.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Schubert, Sutter (beide verletzt), von Moos (geschont), Schneider, Kräuchi (beide angeschlagen) sowie Guidotti (krank), dafür mit Beeli (St.Gallen U21).