Fussball FCSG-Stürmer Guillemenot vor möglicher Rückkehr nach Genf – und was beim FC St.Gallen derzeit sonst noch läuft St.Gallens Stürmer Jérémy Guillemenot steht offenbar kurz vor der Heimkehr zu seinem Jugendklub Servette. Verein und Spieler sollen sich bereits einig sein. Zudem hat der FC St.Gallen einen neuen Videoanalysten und soll sich auch mit Aussenverteidiger Silvan Sidler beschäftigen.

St.Gallens Jérémy Guillemenot im Heimspiel gegen Winterthur. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Jérémy Guillemenot hat eine gute Saison hinter sich. Mit elf Toren war der 25-jährige Genfer zweitbester Torschütze des FC St.Gallen, mit sieben Vorlagen zusammen mit Lukas Görtler bester Assistgeber des Teams.

Der Stürmer spielt bereits seit viereinhalb Jahren in der Ostschweiz und ist seit dem Abgang von Alessandro Kräuchi zum FC Vaduz dienstältester Spieler in der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler.

Es geht noch um die Ablösesumme

Nun zeichnet sich offenbar eine Rückkehr von Guillemenot zu seinem Ausbildungsklub ab. Die «Tribune de Genève» schreibt, sowohl Servette als auch der Stürmer seien interessiert an einer Zusammenarbeit. Guillemenots Berater Zouhair Essikal geht sogar einen Schritt weiter und sagt, dass man sich mit Servette bereits einig geworden sei, auch wenn der Spieler andere Angebote habe.

Noch nicht gefunden haben sollen sich Servette und der FC St.Gallen bezüglich der Ablösesumme. Guillemenot verfügt in der Ostschweiz nach der erfüllten Klausel über eine gewisse Anzahl absolvierter Spiele noch über einen Vertrag bis 2024.

Im Gegensatz zu den St.Gallern spielen die Genfer europäisch. Als Vizemeister ist Servette, das neu von René Weiler trainiert wird, für die zweite Vorrunde der Champions League qualifiziert. Dabei treffen die Romands auf die Ukrainer von Dnipro oder die Belgier von Genk.

Guillemenot verliess Servette 2016 nach dem Aufstieg von der Promotion League in die Challenge League und wechselte in die Akademie des FC Barcelona. In Spanien blieb er zwei Jahre, ehe er nach Österreich wechselte. Nach einem halben Jahr fast ohne Spielpraxis bei Rapid Wien verpflichtete St.Gallen Guillemenot im Januar 2019.

In dieser Saison hat der 25-Jährige nicht nur fussballerisch grosse Fortschritte erzielt, sondern auch die viel kritisierten «Schwalben» deutlich reduziert.

Silvan Sidler ein Thema?

Nebst einer Rückkehr von Betim Fazliji kommt beim FC St.Gallen offenbar auch eine Verpflichtung von Silvan Sidler in Frage. Der 24-jährige Rechtsverteidiger wechselte vor einem Jahr vom FC Luzern zu Arminia Bielefeld. Mit den Deutschen ist Sidler vor wenigen Tagen in die 3. Liga abgestiegen, was den Vertrag bis 2025 hinfällig machte.

Silvan Sidler im März 2022 noch im Dress des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Offenbar bereits fix ist die Verpflichtung eines neuen Videoanalysten. Wie «proxifoot.ch» schreibt, verstärkt Maxime Antonilli das Trainerteam um Zeidler. Antonilli war Trainer beim Genfer Klub CS Italien in der 2. Liga interregional, wo er vor sechs Wochen zurücktrat. Zeidler kennt den neuen Coach über einen gemeinsamen Bekannten. Bisher arbeitete der 32-Jährige 70 Prozent auf einer Bank.

Antonilli wird Nachfolger von Simon Falke, der den FC St.Gallen nach zwei Jahren verlassen hat.