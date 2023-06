Fussball FCSG-Spieler Witzig nicht im Aufgebot für die U21-EM – Stergiou und von Moos mit dabei St.Gallens Mittelfeldspieler Christian Witzig hat den letzten Cut für die U21-EM in Rumänien und Georgien nicht überstanden. Er ist allerdings in prominenter Gesellschaft.

Christian Witzig, beim FC St.Gallen einer der Aufsteiger der vergangenen Saison, gegen GC-Spieler Noah Loosli. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

U21-Nationaltrainer Patrick Rahmen verzichtet auch auf Bradley Fink vom FC Basel, Severin Ottiger vom FC Luzern und Andrin Hunziker vom FC Aarau.

Das Quartett figurierte im provisorischen Aufgebot und war für die beiden Pre-Camp-Phasen in Basel sowie im österreichischen Zillertal selektioniert. Für das definitive 23-Mann-Kader wurde es aber nicht berücksichtigt.

Auch Goalie Ammeter dabei

Dem Kader gehören dafür die St.Galler Leonidas Stergiou als Captain und Julian von Moos an. Ebenfalls nominiert wurde Wils Torhüter Nicholas Ammeter.

An diesem Freitag, 16. Juni, findet in Imst das letzte, inoffizielle Testspiel gegen Deutschland unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. An der EM trifft die Schweiz in der Gruppenphase im rumänischen Cluj-Napoca auf Norwegen (22. Juni), Italien (25. Juni) und Frankreich (28. Juni). (sda/pl)