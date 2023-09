Fussball FCSG-Spieler im Nationalteam: Entscheidende Tage für Zigi und Akolo, besonderes Wiedersehen für Fazliji Vier Spieler des FC St.Gallen sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Während Torhüter Lawrence Ati Zigi und Stürmer Chadrac Akolo entscheidende Spiele in der Qualifikation für den Afrika-Cup bestreiten, kommt es für Betim Fazliji zu einem besonderen Wiedersehen. Mattia Zanotti erhielt ein Aufgebot für Italiens U21-Nationalmannschaft.

St.Gallens Betim Fazliji am vergangenen Samstag gegen Lausannes Alvyn Sanches. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Betim Fazliji gehört dem Aufgebot des Kosovo für die kommenden Spiele in der EM-Qualifikation an. Die Mannschaft des slowenischen Trainers Primoz Gliha empfängt am Samstag, 9. September, in Pristina die Schweiz.

Der 24-jährige Fazliji ist in Rebstein aufgewachsen und spielt seit dieser Saison nach einem Abstecher zu St.Pauli wieder für St.Gallen. Für den Kosovo hat er bislang 20 Einsätze bestritten.

Am Dienstag, 12. September, treffen die Kosovaren auswärts auf Rumänien.

Im Team der Schweizer ist Julian von Moos auf Abruf. Während die Schweiz die Tabelle in der Gruppe I mit zehn Punkten aus vier Spielen anführt, belegt Kosovo mit drei Zählern den zweitletzten Rang.

Afrika-Cup 2024 in der Elfenbeinküste

Ghanas Nationalteam mit Torhüter Lawrence Ati Zigi bereitet sich seit Montag in Accra auf die Qualifikationspartie gegen die Zentralafrikanische Republik vor. Das letzte und entscheidende Spiel im Kampf um die Teilnahme am Afrika-Cup 2024 findet am Donnerstag in Kumasi statt.

Gruppenleader Ghana will sich zum sechsten Mal in Folge für das wichtigste Länderturnier Afrikas qualifizieren. Am Dienstag, 12. September, bestreitet die Mannschaft von Nationaltrainer Chris Hughton noch ein Testspiel gegen Liberia.

St.Gallens Chadrac Akolo (rechts) gegen Luzerns Nicky Beloko. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Auch für Chadrac Akolo und die Demokratische Republik Kongo steht einiges auf dem Spiel. Am Samstag empfängt das Nationalteam in der Hauptstadt Kinshasa die Mannschaft des Sudan. Mit einem Sieg ist die Demokratische Republik Konto sicher für den Afrika-Cup qualifiziert. Drei Tage danach, am Dienstag, 12. September, steht ein Testspiel in Südafrika auf dem Programm.

Der Afrika-Cup 2024 wird im Januar und Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen. Titelverteidiger ist Senegal.

Zwei Auswärtspartien für Zanotti

Mattia Zanotti gehört dem U21-Nationalteam Italiens an. Die Italiener beginnen die Qualifikation für die EM 2025 mit zwei Auswärtsspielen in Lettland am Freitag, 8. September, und der Türkei am Dienstag, 12. September.

Für den FC St.Gallen geht es nach der Länderspielpause im Cup weiter. Am Sonntag, 17. September, gastiert die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler im Sechzehntelfinal bei Delémont aus der Promotion League. (pd/pl)