Die St.Gallerinnen gewinnen einen spektakulären Halbfinal gegen die Luzernerinnen mit 4:3. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse. Das entscheidende Tor erzielt Eva Bachmann kurz vor Spielschluss per Penalty. Im Final in Zürich am 29. April trifft das Team von Trainerin Marisa Wunderlin auf Servette-Chênois.