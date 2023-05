Fussball Die Durststrecke ist vorbei: Wie der FC St.Gallen ein schwächelndes Basel eiskalt abfertigt – der Liveticker zum Nachlesen Der FC St.Gallen musste liefern – und er tat es. Die Hausherren sind schneller, zweikampfstärker, kaltschnäuziger als die Gäste aus Basel. Zur Halbzeit liegt Grünweiss verdientermassen mit 3:0 in Führung. Dem abgeschlafften FC Basel gelingt es partout nicht, sich in die Partie zurückzukämpfen.

Schwer wiegen die Beine, die auf der europäischen Bühne stehen. Am Donnerstag feierten die Basler noch einen verblüffenden Auswärtssieg gegen die AC Florenz, im Kybunpark haben sie einen gebrauchten Tag. Das Engagement in der Conference League hat wohl mehr an den Kräften gezehrt, als man erahnt hätte.

Dass es den Baslern offensichtlich «an Frische gefehlt» hat, hält denn auch FCSG-Trainer Peter Zeidler fest in der Pressekonferenz nach dem Spiel: «Wir wollen nicht verhehlen, dass uns das geholfen hat.»

Für das Resultat verantwortlich sind indes nicht primär die schwächelnden Basler, sondern in erster Linie schwungvolle und selbstbewusste St.Galler, die man in dieser Form während nunmehr zehn Wochen vermisst hatte. Was in der Startviertelstunde noch ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe ist, entwickelt sich mehr und mehr zu einer einseitigen Partie.

Die endgültige Wende tritt ein, als Jérémy Guillemenot und Lukas Görtler den FC St.Gallen innert drei Minuten zur 2:0-Führung schiessen. Fortan und bis zum Pausenpfiff sieht man die Gäste kaum mehr in der gegnerischen Hälfte, geschweige denn in der Nähe von Lawrence Ati Zigi. Stattdessen legen die St.Galler nach. Jordi Quintillà erhöht per Freistoss auf 3:0. Der FC Basel ist zur Halbzeit schon bedient.

Die drei Wechsel, die Assistenztrainer Davide Callà vornimmt, machen sich im zweiten Durchgang bemerkbar. Doch alles Drücken auf den Anschlusstreffer nützt nichts. Emmanuel Latte Lath bricht den Spielfluss mit seinem Treffer zum 4:0. Wieder nach einem ruhenden Ball. Die Manndeckung der Basler desaströs: Beim Eckball von Jordi Quintillà wird Latte Lath völlig vergessen. Der Stürmer kann ungestört einnicken.

Immerhin darf sich in der Person von Andi Zeqiri auch noch ein Basler als Skorer inszenieren. Sein Treffer bleibt aus Sicht der Gäste aber nichts als Resultatkosmetik. Auch weil der FC St.Gallen in der Offensive unablässig bleibt und den Gästen noch zwei weitere Tore einschenkt.