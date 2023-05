Fussball Der Meister ist zu effizient: Der FC St.Gallen muss sich YB mit 0:2 geschlagen geben Nach mittlerweile neun Meisterschaftsspielen ohne Sieg muss der FC St.Gallen ausgerechnet gegen die Young Boys ran. Doch die Espen können sich gegen den Meister nicht behaupten und verlieren im Kybunpark mit 0:2.

Beherztheit allein reicht eben doch nicht. Eigentlich geben die Espen zu Beginn der Partie keine allzu schlechte Figur ab gegen den Meister aus Bern. Es hapert lediglich, woran es immer hapert: an der Chancenverwertung.

Guillemenot, Witzig, Geubbels, Akolo, Schubert – alle kommen sie auf diese oder jene Weise, manchmal verdient und manchmal rein zufällig, zu vielversprechenden Abschlussmöglichkeiten. Aber die Kugel will auch auf Biegen und Brechen nicht hinter YB-Schlussmann Racioppi landen. Und nicht etwa, weil dieser so herausragend gehalten hätte.

Was die Gäste angeht: Sie sind bestimmt nicht nach St.Gallen gereist, um die grünweisse Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt am Leben zu halten. Das wird schon im ersten Durchgang klar. Für YB geht es eigentlich um nichts mehr. In grünweissen Kreisen hatte man sich ausgemalt, dass man gegen eine B-Elf antreten würde. YB-Trainer Raphael Wicky hatte andere Pläne – und sie gingen auf.

Den Bernern gelingt es, lange genug die Null und die Partie unter Kontrolle zu halten. Bis dem FC St.Gallen der unvermeidbare Fehler unterläuft. In der 53. Minute ist es ein unglücklicher Leon Dajaku, der YB nach Handspiel zum Führungstreffer per Penalty einlädt. In der Schlussphase ein unkonzentrierter Leonidas Stergiou, der Jean-Pierre Nsame nach einem Eckball ohne Gegenwehr einnicken lässt. Zwei Hundertprozentige, zwei Tore. Das ist der Meister.