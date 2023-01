Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit ungenügenden Leistung verliert der FC St.Gallen das letzte Testspiel vor Wiederaufnahme der Meisterschaft: Die Ostschweizer unterliegen vor 2500 Zuschauerinnen und Zuschauern Altach nach einem Foulpenalty in der ersten Halbzeit mit 0:1. Am kommenden Sonntag treffen die St.Galler in der Meisterschaft zu Hause auf Basel.