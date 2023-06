Fussball Der FCSG und Basil Stillhart lösen den Vertrag auf Der FC St.Gallen und Basil Stillhart gehen laut einer Mitteilung des Klubs ab sofort getrennte Wege.

Basil Stillhart (rechts) im Juli 2022 gegen den Winterthurer Diaby Souleymane. Bild: Benjamin Manser

Der Vertrag des Thurgauers werde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, heisst es von Seiten des FC St.Gallen.

Der 29-jährige, polyvalent einsetzbare Spieler kam im September 2020 vom FC Thun zum FC St.Gallen. Sein Kontrakt hat sich aufgrund einer Option automatisch bis 2024 verlängert.

In Sirnach aufgewachsen, lernte der Defensivspieler das Fussballspielen in der Jugend des FC Wil, wo er im Jahr 2013 den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. 2018 wechselte Stillhart zum FC Thun in die Super League und etablierte sich sogleich als Stammspieler.

Nach zwei Saisons im Berner Oberland kehrte der St.Galler schlussendlich in die Ostschweiz zurück und absolvierte während drei Saisons 96 Pflichtspiele für den FC St.Gallen . In diesen erzielte Stillhart neun Tore. Wo erseine Karriere fortsetzen wird, steht noch nicht fest.