Fussball Der FCSG steht erstmals seit 23 Jahren wieder im Cupfinal – warum mich das nicht die Bohne interessiert «Ein Wunder», «ein grosser Moment», «das Spiel des Jahrzehnts»: Die ganze Ostschweiz ist im Cupfinal-Fieber – könnte man meinen. Warum ich mir den Match am Pfingstmontag nicht anschauen werde.

So wird man mich ganz bestimmt nie antreffen: FCSG-Fans vor dem Cupfinal 1998 in Bern. Bild: Ribi Ralph

Zum ersten Mal seit 23 Jahren hat sich der FC St.Gallen für den Cupfinal qualifiziert. Am Pfingstmontag kämpfen die Espen in Bern gegen den FC Luzern um den Sieg. Eine grosse Sache also. «Die Cupfinal-Teilnahme macht die Menschen in der Stadt und der Region St.Gallen stolz», sagte der städtische Sportminister zur Bedeutung des Spiels im Interview mit dieser Zeitung gar. Und dennoch: Das Ereignis lässt mich völlig kalt.

Während Fans hässig sind, dass sie aufgrund der Coronapandemie nicht ins Stadion dürfen, um ihre Mannschaft zu unterstützen und zu den Fussballgöttern beten, dass es der FCSG diesmal besser macht als am 1. Juni 1998, überlege ich mir stattdessen, welchen Film ich mir für den Montag aussuchen soll.

Und bevor mich jetzt entrüstete Nachrichten erreichen, möchte ich an dieser Stelle festhalten: Es ist nicht so, dass ich etwas gegen die Grün-Weissen habe. Vielmehr interessiert mich der Fussball im Allgemeinen einfach nicht – egal ob der FC Bayern München, die serbische oder die Schweizer Nati oder eben die Espen auf dem Rasen stehen.

Aufregen, wenn die Mannschaft verliert – wozu?

Die fehlende Begeisterung kommt nicht etwa daher, dass ich mich im Fussball nicht auskenne. Abseits, Eckball und Handspiel sind mir durchaus Begriffe. Schliesslich bin ich ja selbst schon wie verrückt dem Ball nachgerannt – das letzte Mal mit Freude vor etwa 14 Jahren während der Gossauer «Schüeli» (Klassenfussballmeisterschaft). Danach aber ging es bergab mit dem Eifer, und ich war stets froh, wenn der Sportlehrer den Fussballmuffeln im Unterricht eine Alternative anbot.

Ich kenne das Gefühl von Euphorie, wenn Tausende von Fans auf der Tribüne ihre Teams mit Chorgesängen anfeuern. Oder die Anspannung, wenn die Mannschaft in letzter Minute eine Torchance vergibt. Ich habe sogar schon im Kybunpark und im Camp Nou in Barcelona (ein Besuch gehört bei einem Städtetrip fast dazu) mitgefiebert. Und dennoch: Nie hat es mich so sehr gepackt, dass ich mir gleich ein Saisonabonnement lösen wollte. Beide Male kam die Idee, an einen Fussballmatch zu gehen, auch nicht von mir.

Was ich hingegen nicht nachfühlen kann, sind die starken Emotionen bei einer Niederlage. Während man Kindern beibringt, gute Verlierer zu sein, fluchen und heulen Erwachsene, wenn ihre Lieblingsmannschaft den Ball nicht genügend oft ins Tor bringt. Dass das am Resultat nichts ändert, scheint keine Rolle zu spielen, die Laune lassen sie sich trotzdem verderben.

Auch so wird man mich nie erleben: Ein enttäuschter FCSG-Anhänger nach dem verlorenen Cupfinal 1998 gegen Lausanne. Bild: Ribi Ralph (1. Juni 1998)

Grün-Weiss von Kopf bis Fuss

Fans tragen den FC St.Gallen im Herzen – und unter der Haut. Bild: Raphael Rohner (4. Oktober 2020)

Doch es soll ja bekanntlich jeder machen, was er will, solange andere dabei nicht zu Schaden kommen. Was stört es mich, wenn begeisterte FCSG-Fans mit FCSG-Shirt, FCSG-Chäppli, FCSG-Schal und FCSG-Tattoo auf einen Sieg hoffen? Die Mannschaft (und den Fanshop) freut's.

Auch dieses Mal werden vermutlich Anhänger in die Cup-Hauptstadt Bern strömen, um ihren Verein zu empfangen. Andere werden den Match aufgrund der aktuellen Situation vor dem Fernseher statt im Stadion verfolgen. Es ist das Spiel des Jahrzehnts. Deshalb muss auch ich mir an dieser Stelle eingestehen: Ich darf mir dieses wichtige Ereignis doch nicht entgehen lassen...

Nein, das meine ich natürlich nicht ernst. Obwohl es ein versöhnlicher Abschlusssatz für diesen Text wäre, kann es leider nicht immer ein Happy End geben. Den Espen und ihren Fans wünsche ich dennoch eins.

