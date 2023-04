In Sachen Zuschaueraufmarsch hält das St.Galler Hoch weiter an: Bis Freitagmittag waren über 17’000 Tickets für das Heimspiel gegen Winterthur vom Sonntag, 14.15 Uhr, verkauft. Peter Zeidler sagt: «Wir haben uns diese Woche noch einmal darauf eingeschworen, dass es noch einmal so richtig los geht.»