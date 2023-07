48 Minuten sind gespielt, St.Gallen führt 6:1

Auch der neue Anzug Villarreals wird von den St.Gallern sofort vorgeführt. Eine Massflanke des eingewechselten Chadrac Akolo verwertet Captain Lukas Görtler direkt zum 5:1. Ein herrlicher Treffer, und eine herrliche Vorarbeit. Was für ein Auftakt in die zweite Halbzeit. So kann es weitergehen.

Und es geht so weiter. Wieder ist Akolo der Assistgeber, dieses Mal ist es der eingewechselte Grégory Karlen, der in der 48.Minute auf 6:1 erhöht. Wenn das so weitergeht, gibt es ein Stängeli.