Fussball Der FCSG bleibt chancenlos – die Espen müssen sich YB vor dem Cupfinal mit 1:4 geschlagen geben Der FC St.Gallen rennt im Wankdorf zum langersehnten Auswärtssieg gegen YB an. Nach einer offenen ersten Spielstunde wird ein aufopfernder FCSG im letzten Drittel von der gelb-schwarzen Offensivpower überrollt und verliert mit 1:4.

Zuletzt zeigte der FC St.Gallen auswärts in Bern am 20. März 2005 den Young Boys den Meister. Auch heute wollte es der Fussballgott so, dass diese Serie anhält. Beide Mannschaften starten wie erwartet mit grosser Offensivlust in die Partie. Während die FCSG-Offensive am Berner Abwehrriegel hängen bleibt, kommt YB nach vier Minuten zur ersten Grosschance. Der pfeilschnelle Elia wird angespielt und kommt vor Zigi zum Abschluss, doch die Bühne gehört bei dieser Aktion Matej Maglica: Der FCSG-Abwehrhüne grätscht lehrbuchmässig den Ball ins Seitenaus. Aufatmen.

Ruiz-Schlenzer lässt die Young Boys aufhorchen

Doch lange dauert dieses Aufatmen nicht. Nur drei Minuten später entwischt Elia der FCSG-Abwehr, der von Maceiras traumhaft angespielt wird. Zigi eilt raus, bleibt aber chancenlos. 1:0 YB. Dann wird die Partie kontrollierter, ruhiger und verlagert sich vermehrt ins Mittelfeld. YB setzt immer wieder Nadelstiche, auf der Gegenseite gelingen diese dem FC St.Gallen weniger.

Die gefährlichste Espen-Aktion in der ersten Halbzeit gehört Victor Ruiz. Dieser fasst sich ein Herz und schlenzt den Ball gefühlvoll aus rund 18 Metern am Berner Abwehrbollwerk und von Ballmoos vorbei - und trifft die Torumrandung.

St.Gallen meldet sich zurück, YB antwortet prompt

Erneut schwungvoll und abenteuerlustig betreten die Akteure in Grün-Weiss und Gelb-Schwarz nach der Pause das Feld, mit dem besseren Start für den FC St.Gallen: Guillemenot wird in der 52. Minute von Julian von Moos angespielt und lupft den Ball am YB-Keeper vorbei zum verdienten und hart erkämpften 1:1.

Doch lange hält der Freudentanz der Espen nicht an: Kanga entwischt und Maglica entscheidet sich anschliessend für eine Grätsche zu viel und holt den stämmigen Stürmer von den Beinen und sieht den gelben Karton. Den anschliessenden Elfmeter tritt Kanga gleich selber, lässt Goalie Zigi in die falsche Ecke hechten und verwertet souverän zum 2:1. Nach der erneuten Führung hat YB Blut geleckt und macht in der 63. Minute durch Fassnacht und in der 68. Minute mit Maschek Elia den Sack zu. Den 1:4-Rückstand kann der FC St.Gallen nicht mehr wettmachen. Es ist eine bittere Pille für aufopfernde St.Galler, die gegen ein starkes YB aber kein Rezept finden.