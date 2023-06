Fussball Der FCSG bezwingt im ersten Testspiel den FC Schaffhausen 2:1 – Grégory Karlen an beiden Toren beteiligt St.Gallen gerät in Diessenhofen gegen das Challenge-League-Team des FC Schaffhausen in der 32. Minute in Rückstand. Ein Penalty von Willem Geubbels noch vor der Pause und ein Treffer des jungen Albin Krasniqi in der 58. Minute bringen den Ostschweizern dann doch noch den Sieg.

St.Gallens Grégory Karlen (links) gegen Jean-Pierre Rhyner. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wenige Minuten vor dem ersten Testspiel dieser Vorbereitung gab St.Gallen den Zuzug von Innenverteidiger Abdoulaye Diaby bekannt. Der 1,95 grosse Malier, der vom ungarischen Klub Újpest in die Ostschweiz wechselt, gehörte dem Aufgebot für die Partie gegen Schaffhausen allerdings noch nicht an.

Nach dem Abgang von Matej Maglica zu Stuttgart und in Abwesenheit von Leonidas Stergiou, der mit der Schweiz die U21-EM bestreitet, bildeten Albert Vallci und Bayern-Leihspieler Justin Janitzek die zentrale Abwehr.

Zwei gute Chancen für Möller

Nebst Janitzek kam mit Nikolaj Möller ein zweiter Neuzugang von Beginn weg zum Einsatz. Nach knapp einer Woche Training konnten sie noch keine Akzente setzen, wenngleich Möller vor der Pause zu zwei guten Gelegenheiten kam.

Schaffhausen startete besser und war die gefährlichere Mannschaft. St.Gallen bekam die Partie nach gut zehn Minuten besser in den Griff. In der zwölften Minute vergab Willem Geubbels eine Möglichkeit, in der 24. Minute sein Sturmkollege Möller.

Trotzdem war es Schaffhausen, das in Führung ging. Nachdem Goalie Lukas Watkowiak einen Abschluss nicht hatte festhalten können, stand Patrick Luan richtig und traf zum 1:0.

Ohne Fazliji, Zigi und Guillemenot

Die Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen aber auch Abstimmungsproblemen, was dem frühen Stadium der Vorbereitung geschuldet war.

Bei St.Gallen fehlten Neuzugang Betim Fazliji, der nach Einsätzen mit dem Kosovo noch nicht richtig mittrainiert hat, sowie Goalie Lawrence Ati Zigi. Der Ghanaer hatte die erste Trainingswoche nach einem Spiel mit der Nationalmannschaft gegen Madagaskar ferienhalber verpasst. In Diessenhofen auch nicht dabei war Jérémy Guillemenot: Der Genfer dürfte vor einem Wechsel zu Servette stehen.

St.Gallen behielt auch nach dem Rückstand die Kontrolle und liess nur wenig zu. Schaffhausen, das noch ohne Neuzugang Eren Derdiyok antrat, spielte sich kaum mehr in den Sechzehnmeterraum.

Starker Antritt von Karlen

In der 37. Minute überraschte St.Gallens Grégory Karlen die Gegner mit einem starken Antritt und wurde im Strafraum gefoult. Geubbels verwertete den Penalty platziert.

St.Gallens Bayern-Leihgabe Justin Janitzek (links). Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

St.Gallen startete auch nach der Pause druckvoll. Die eingewechselten Noha Ndombasi und Albin Krasniqi kamen zu guten Gelegenheiten, der nach einem Leihjahr in Thun zurückgekehrte Nicolas Lüchinger war über rechts für einige gute Vorstösse verantwortlich.

In der 58. Minute spielte Karlen von der Grundlinie einen klugen Pass auf den 20-jährigen Krasniqi, der das 2:1 erzielte.

Wenig später wechselte Trainer Peter Zeidler den dritten Neuzugang Mihailo Stevanovic sowie weitere U21-Spieler ein. Auch sie hielten sich gut, waren spielfreudig und dafür verantwortlich, dass Schaffhausen nicht auf den Rückstand reagieren konnte. Goalie Bela Dumrath war bloss einmal gefordert: In der 78. Minute klärte er einen Flachschuss stark.

Das nächste Testspiel bestreitet St.Gallen am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr in Dornbirn. Die Vorarlberger spielen in der zweithöchsten Liga Österreichs. Die Saison beginnt für die Ostschweizer am 22. Juli mit dem Heimspiel gegen Basel.

St.Gallen – Schaffhausen 2:1 (1:1)

Prakerwiesen, Diessenhofen – 1250 Zuschauer – Sr. Staubli.

Tore: 32. Luan 0:1. 38. Geubbels (Foulpenalty) 1:1. 58. Krasniqi 2:1.

St.Gallen: Watkowiak (46. Dumrath); Sutter (46. Lüchinger), Vallci (63. Beeli), Janitzek (63. Schweizer), Schmidt (63. Rouquette); Quintillà (63. Konietzke); Karlen (63. Guidotti), Görtler (64. Stevanovic); Geubbels (46. Krasniqi/82. Bytyqi), Schubert (46. Alves), Möller (46. Ndombasi).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Stergiou, von Moos (beide U21-EM), Witzig, Akolo (beide Ferien), Zigi, Fazliji, Guillemenot (alle nicht im Aufgebot), Nuhu (verletzt) und Neuzugang Diaby, dafür mit den U21-Spielern Konietzke, Krasniqi, Rouquette, Schweizer, Beeli und Bytyqi.