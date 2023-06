Fussball Der FCSG beim 4:0-Sieg gegen den FC Dornbirn ohne Guillemenot – sein Abgang nach Genf ist so gut wie fix Nach dem 2:1 gegen den FC Schaffhausen setzt sich der FC St.Gallen gegen Dornbirn mit 4:0 durch. Zweifacher Torschütze ist Neuzugang Nikolaj Möller, je einmal treffen Albin Krasniqi und Grégory Karlen. Derweil dürfte dem Transfer von Jérémy Guillemenot zu Servette kaum mehr etwas im Weg stehen.

Kommt nach der Pause und entscheidet das Spiel in fünf Minuten: St.Gallens Stürmer Nikolaj Möller. Bild: Manuel Nagel

Wie schon am Sonntag gegen Schaffhausen gehörte Jérémy Guillemenot auch in Dornbirn dem Aufgebot des FC St.Gallen nicht an.

Laut Genfer Medien ist der Transfer des Stürmers zu seinem Jugendklub Servette kurz vor dem Abschluss. Die «Tribune de Genève» schreibt, dass sich die beiden Klubs einig geworden sind, es seien nur noch Formalitäten zu klären.

Guillemenot erhält Vierjahresvertrag

Guillemenot soll beim Vizemeister der vergangenen Saison einen Vierjahresvertrag unterschreiben. In St.Gallen läuft der Kontrakt des 25-Jährigen noch bis 2024, was eine Ablösesumme fällig macht.

Der Romand spielte viereinhalb Jahre für die Ostschweizer, in der vergangenen Saison war er mit elf Treffern St.Gallens zweitbester Torschütze.

Nachwuchsstürmer Krasniqi trifft erneut

In Dornbirn bildeten zu Beginn Willem Geubbels und U21-Spieler Albin Krasniqi das St.Galler Sturmduo. Der Start gegen das Team aus der zweithöchsten österreichischen Liga verlief allerdings harzig. Die Vorarlberger stellten die Räume gut zu und erwiesen sich als bissige Zweikämpfer.

Betim Fazliji (Mitte) läuft erstmals seit seiner Rückkehr aus Hamburg wieder für St.Gallen auf. Bild: Manuel Nagel

St.Gallen unterliefen viele Abspielfehler. So taten sich die Gäste schwer, in die Nähe des Strafraums zu kommen. Betim Fazliji, der erstmals seit seiner Rückkehr wieder für die Ostschweizer auflief, versuchte als Sechser die Partie zu lenken und spielte den einen oder anderen klugen Pass.

Die ersten guten Möglichkeiten erarbeiteten sich der U21-Spieler Axel Rouquette, Geubbels und Captain Lukas Görtler.

Nach gut einer Viertelstunde erhöhte St.Gallen das Tempo, war ballsicherer und bekam das Spiel immer besser in den Griff. Das 1:0 für die Gäste in der 20. Minute durch Krasniqi war die logische Folge. Im zweiten Testspiel war es das zweite Tor für den 20-Jährigen, der im vergangenen März aus der U21 des FC Basel nach St.Gallen gewechselt hat.

Albin Krasniqi (rechts), St.Gallens Torschütze zum 1:0, und Dornbirns William Rodrigues de Freitas. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Dornbirn strahlte kaum Gefahr aus. St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi blieb bis zur Pause jedenfalls weitgehend ohne Beschäftigung.

Möller trifft nach 36 Sekunden

Für die zweiten 45 Minuten schickte St.Gallens Trainer Peter Zeidler eine komplett neue Mannschaft auf das Feld. Diese stellte innert fünf Minuten auf 3:0. Neuzugang Nikolaj Möller erzielte 36 Sekunden nach Wiederanpfiff und in der 51. Minute zwei Tore.

Dornbirn setzte in der Folge mit gutem Umschaltspiel Akzente, spielte die Angriffe allerdings nicht sauber zu Ende. St.Gallen blieb jedoch das aktivere und bessere Team.

Die zweite Formation wartete mit einigen sehenswerten Kombinationen und direktem Spiel auf. In der 76. Minute verwertete Grégory Karlen einen an Isaac Schmidt verschuldeten Penalty zum 4:0. Der Gegner wirkte nun platt. Die Ostschweizer hingegen erspielten noch drei hochkarätige Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten.

«Es gelangen uns einige flüssige Kombinationen, auch mit Spielwitz. Allerdings haben wir auch zu viele Konter zugelassen. Daran arbeiten wir weiter», sagte Trainer Zeidler.

Das nächste Testspiel bestreitet St.Gallen am Dienstag gegen Austria Lustenau. Die Partie wird ab 18.30 Uhr in Gossau auf der Sportanlage Buechenwald ausgetragen.

Dornbirn – St.Gallen 0:4 (0:1)

Birkenwiese – 500 Zuschauer – Sr. Rigger (AUT).

Tore: 20. Krasniqi 0:1. 46. Möller 0:2. 51. Möller 0:3. 76. Karlen (Foulpenalty) 0:4.

St.Gallen 1. Halbzeit: Zigi; Lüchinger, Vallci, Janitzek, Rouquette; Fazliji; Görtler, Witzig; Alves; Geubbels, Krasniqi.

2. Halbzeit: Watkowiak; Sutter, Beeli, Schweizer, Schmidt; Quintillà; Stevanovic, Karlen; Schubert; Ndombasi, Möller.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Stergiou, von Moos (beide U21-Nationalteam), Akolo (Nationalteam Kongo), Diaby (noch nicht spielberechtigt), Nuhu (verletzt), Dumrath, Guillemenot, Guidotti (alle nicht im Aufgebot), dafür mit den U21-Spielern Rouquette, Krasniqi, Schweizer und Beeli.