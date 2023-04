Fussball Der FC St.Gallen kassiert nach einem Elfmeter gegen den FC Zürich die nächste Pleite Erneut macht sich der FCSG ohne Sieg auf die Heimreise. Nach einer erfolglosen Partie verlieren die Espen gegen den FC Zürich mit 0:1. Geschuldet ist dies vor allem einem verhängnisvollen Foul in der 29. Minute. Kurz vor Schluss sieht Leon Dajaku wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte und muss vom Platz.

Die Suche nach Dingen, die beim FCSG in dieser Partie gut liefen, gestaltet sich als sehr schwierig. Die Espen starten minimalistisch und die schwache Leistung zieht sich fast durch das ganze Spiel. Der FC Zürich dominiert klar und das spiegelt gleichermassen die Anzahl Chancen, das Cornerverhältnis und der Ballbesitz wider. Den Espen gelingt fast nichts.

Überdeutlich wird dies in der 29. Minute, wo den Zürchern der vermeintliche Führungstreffer glückt, bei dem Nummer 11, Jonathan Okita aber im Abseits steht. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit ereignet sich eine der wenigen grossen Chancen des FCSG. Latte Lath legt den Ball im Zürcher Strafraum aber zu weit vor, sodass Zürich-Goalie Brecher klären kann. Die beiden Teams gehen bei Gleichstand in die Pause.

In der 54. Minute foult Willem Geubbels einen Zürcher im St.Galler Strafraum, was einen Penalty für den FCZ zur Folge hat. Okita versenkt diesen in der Mitte, während Zigi nach rechts springt. Die St.Galler Nummer 69 wurde in der Folge ausgewechselt.

Pikant wird es dann nochmals in der 85. Minute, als Leon Dajaku nach einer Tätlichkeit an einem Zürcher die Rote Karte sieht. Er trifft seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen. Die St.Galler stehen am Schluss nur noch zu zehnt auf dem Platz.

Auch wenn der FCSG in den Schlussminuten nochmals versucht, alles Übrige an Kampfeswille auszupacken, nützt dies nichts mehr. Die Espen setzen ihre sieglos-Serie weiter fort.