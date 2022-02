Fussball Der FC St.Gallen in Lugano: Am Samstag macht er sich zuerst auf an den See – und dann an die Serie Im Tessin vor dem Spiel gegen den FC Lugano kämpfen die Ostschweizer nicht mit ihrer Form. Dafür mit der Serie, die nicht für sie spricht.

11.Dezember 2021: Patrick Sutter erzielt für den FC St.Gallen im letzten Aufeinandertreffen gegen Lugano das späte 1:1 und sichert damit wenigestens einen Punkt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

«Ab in den Süden! Der Sonne hinterher. He Yo! Was geht? Der Sonne hinter» ... heisst der Gute-Laune-Hit von Sebastian Erl, mit Künstlernamen «Buddy». Unter jener Überschrift könnte durchaus der nächste Ausflug des FC St.Gallen stehen, nach der Reise in den Westen geht sie nun in den Süden, genauer gesagt zum FC Lugano ins Cornaredo. Eine veritable Trutzburg des Fussballs, zumindest für die Einheimischen, besonders gegen die Ostschweizer.

Die Statistik ist schlecht

Etwa zwölf Grad Celsius dürfte bei Anpfiff um 18 Uhr die Temperatur betragen, das ist angenehm, nicht aber der Gegner, der St.Gallen, gelinde gesagt, nicht wirklich liegt. Die Statistik verweist im Direktvergleich auf zuletzt sieben sieglose Auftritte gegen die Tessiner, wovon vier Niederlagen. Der letzte Auswärtssieg datiert vom 27.Oktober 2019, der letzte Heimsieg folgte im Januar danach. In der Liga hat der FC St.Gallen unter Peter Zeidler nur gegen die Young Boys und den FC Luzern die schlechtere Bilanz.

Kurzum: Der Trainer sagt mit Recht, dass er ein schweres Spiel erwarte. Und:

«Serien enden auch einmal. Wir wollen etwas mitnehmen, wir sind in Form. Wir wollen wirklich etwas machen.»

In Form sein heisst mit den Gedanken Zeidlers, gerade mit Blick auf die Begegnungen nach der Winterpause: Die Resultate und die Auftritte stimmen, die Mannschaft versteht sich, sie weiss, wie sie erfolgreich sein kann. Sie spielt füreinander, korrigiert in jedem Moment gemeinsam die Fehler. Ihre Spieler haben verinnerlicht, wie eine Partie einen guten Ausgang nehmen kann, egal, ob sie in Führung liegen. Oder einem Rückstand nachrennen. «Doch das war erst der Anfang, wir müssen schon nochmals zulegen und stark sein, wenn es dann mal nicht läuft», sagt Zeidler.

Peter Zeidler (rechts) im Training mit Jordi Quintillà. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Lugano hat Probleme – St.Gallen hat sie nicht

Der FC Lugano, diesen Eindruck hinterlässt er zumindest, hat trotz Einzug in den Cup-Halbfinal seinen prächtigen Formzustand des vergangenen Spätherbstes längst nicht gefunden und verlor in der Rückrunde zweimal – notabene gegen Zürich und YB, und damit gegen zwei sehr starke Gegner. Auch hinter den Tessiner Kulissen scheint es nicht ganz ruhig zu sein, mit den grossen Teamstützen Numa Lavanchy und Olivier Custodio konnte jüngst jedenfalls keine Verlängerung der im Sommer auslaufenden Verträge erzielt werden, auch Sandi Lovric wird den Klub in ein paar Monaten verlassen; der Mittelfeldspieler ist ebenfalls gesetzt.

Für die St.Galler wäre die Zeit also nicht nur reif, sondern auch günstig, zuzuschlagen. Gerade mit dem Blick auf die Tabelle, wo man aufs Mittelfeld schielt und vielleicht dereinst mit etwas gar viel Mut sogar auf die Position Luganos. Von dieser werden die Ostschweizer zuerst einmal geografisch beim samstäglichen Spaziergang vor dem Spiel etwas sehen, und zwar den wunderbaren See. Zeidler sagt:

«Das gehört für mich zu dieser Reise und zur Allgemeinbildung dazu: Dass wir schon wissen, wo wir sind.»

Auch Julian von Moos wird das alles, Tessin, See und Spiel, erstmals im grünweissen Tross miterleben. Der 20-Jährige kehrt nach einer Verletzung zurück ins Kader. «He Yo! Was geht?» Spätestens auf der St. Galler Rückfahrt über den San Bernardino erhalten diese Zeilen gewisse Tiefe.

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Sutter, Stergiou, Fazliji, Schmidt; Görtler, Quintillà, Jankewitz; Ruiz; Duah, Guillemenot.