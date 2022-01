FUSSBALL Der FC St.Gallen holt Offensivspieler von Juventus Turin: Christopher Lungoyi stösst leihweise bis Ende Saison zu den Espen Der FC St.Gallen 1879 verstärkt sich im Hinblick auf die Rückrunde weiter: Von Juventus Turin stösst Christopher Lungoyi leihweise bis Ende Saison zu den Espen. Er erhält das Trikot mit der Nummer 28.

Christopher Lungoyi mit FCSG-Sportchef Alain Sutter. Bild: FC St.Gallen

Der 21-jährige Offensivspieler Christopher Lungoyi, der in Kinshasa zur Welt kam, begann mit dem Fussballspielen beim Genfer Vorortklub FC Plan-les-Ouates. Von dort wechselte er in die Jugend des FC Servette. 2017 debütierte er für die erste Mannschaft der Grenat. Danach zog es ihn in den Nachwuchs des FC Porto, ehe er sich 2020 dem FC Lugano anschloss. Anfang 2021 verpflichtete ihn Juventus für die zweite Mannschaft. Zudem spielte er für verschiedene Schweizer Nachwuchsauswahlen, seit 2021 für die U21-Nationalmannschaft.

«Christopher Lungoyi hat seine Qualitäten bei diversen Klubs unter Beweis gestellt. Mit ihm haben wir ein weiteres Puzzlestück für die Offensive. Wir sind überzeugt davon, dass er uns verstärken wird», lässt sich Sportchef Alain Sutter in einer entsprechenden Medienmitteilung zitieren. Über die Details des Leihgeschäfts haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.

Ausserdem verlängern der FC St.Gallen 1879 und der SC Brühl den Leihvertrag für Angelo Campos bis zum Ende der laufenden Saison. Der 21-Jährige spielt seit vergangenem August für die Kronen in der Promotion League. (pd/red)