Fussball Der Anschlusstreffer kommt zu spät: Ein harmloser FC St.Gallen unterliegt dem FC Sion mit 1:2 Im rappelvollen Kybunpark wollen sich die Power-Espen an der Tabellenspitze beweisen. Doch der FC St.Gallen hat gegen Balotellis Sion das Nachsehen und muss sich mit 1:2 geschlagen geben.

Die Euphorie ist riesig: Ausverkaufte Hütte, der FC St.Gallen will die Tabellenspitze zuhause gegen Sion verteidigen. Die Energie, die von den Rängen kommt, ist ohrenbetäubend und elektrisierend. So schwappt diese Power auch auf die Zeidler-Elf auf dem Platz über: Der FC St.Gallen prescht nach vorne wie die Feuerwehr – Abschluss Nummer eins geht schon nach wenigen Sekunden auf das Konto der Espen.

Grünweisse Start-Euphorie wird von Sittener Nadelstichen gebremst

Nach einer Startphase, die aufzuzeigen scheinte, wer hier als Sieger vom Platz geht, schaffen es die Gäste aus Sion immer mehr und mehr, Nadelstiche zu setzen. Und oftmals schaffen das die Sittener zu einfach: Langer Ball nach vorne, und schon wird es brenzlig vor dem St.Galler Kasten. So zieht Ilyas Chouaref in der 18. Minute alleine auf Zigi zu und schiebt abgebrüht zum 0:1 ein. St.Gallen in Schockstarre, Sion wird frecher und frecher. So frech, dass Filip Stojilkovic den Ball ungestört vor Espen-Schlussmann Zigi zum 0:2 reinhämmert.

In der zweiten Halbzeit müssen neue grünweisse Akzente her. Zeidler bringt Maglica und Schmidt, das Espen-Kollektiv scheint angestachelt und kombiniert sich immer wieder vor den gegnerischen Strafraum. Die Sion Abwehr steht aber wie ein Fels in einer Brandung, die Espen-Offensive prallt an ihr ab. So ist der FC Sion zwischenzeitlich auch näher am 0:3 als der Leader aus St.Gallen am Anschlusstreffer. Lawerence Ati Zigi, der heute sein 100. Pflichtspiel in grünweiss bestreitet, hält sein Team mit mirakulösen Paraden im Rennen.

Der Anschlusstreffer für den FC St.Gallen kommt zu spät

Das Rennen steht in seinen Schlusszügen und nimmt in der 87. Minute nochmals Schwung an. Grégory Karlen erwischt Sions Schlussmann Lindner auf dem falschen Fuss und schiebt zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Die Energie auf den Rängen, die auf die Protagonisten überschwappt, ist wieder da, der Lucky Punch bleibt aber aus. Die Niederlage des FC St.Gallen ist Tatsache.