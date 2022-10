Fussball Dem FC St.Gallen gehen die Stürmer auch – doch drei junge Spieler warten auf ihre Chance Der FC St.Gallen muss nach Fabian Schubert wohl auch länger auf Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath verzichten. Mit Alessio Besio oder Fabrizio Cavegn warten zwei junge Spieler auf ihre Chance – und auch ein 21-jähriger Neuzugang könnte in die Bresche springen.

Julian von Moos zeigt an, dass es nicht mehr geht. Bild: Christian Merz/Keystone

Laut St. Gallens Trainer Peter Zeidler sind die Abklärungen noch im Gang, wie schwer sich Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath am Sonntag im Heimspiel gegen Servette tatsächlich verletzt haben.

Beim 21-jährigen Thurgauer von Moos deutete einiges auf einen neuerlichen Muskelfaserriss hin, beim 23-jährigen Ivorer Latte Lath auf eine Schulterverletzung. Es ist davon auszugehen, dass die Stürmer in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen, sie also fehlen in den Meisterschaftsspielen am Sonntag in Winterthur, gegen die Grasshoppers sowie Sion und am 8. November im Cup-Achtelfinal beim 2.-Liga-Team Arbedo.

«Die Bilder sind noch im Gedächtnis»

Zeidler sagt: «Die Bilder von beiden, als sie vom Platz gingen, sind noch im Gedächtnis.» Nach dem Wochenende des 12. November pausiert die Meisterschaft, weil am 20. November in Katar die WM beginnt. Die Ostschweizer nehmen den Spielbetrieb am 22. Januar mit einer Heimpartie gegen den FC Basel wieder auf.

Der FC St. Gallen steht nun vor der schwierigen Aufgabe, nach Fabian Schubert zwei weitere Stürmer zu ersetzen. Zur Verfügung stehen Jérémy Guillemenot und Chadrac Akolo sowie die jungen Alessio Besio und Fabrizio Cavegn, die zuletzt für die U21 in der Promotion League spielten.

Fabrizio Cavegn (links) hat am Sonntag zum 4:3-Erfolg von St.Gallens U21 gegen Bulle in der Promotion League drei Tore beigesteuert. Bild: Michel Canonica

Allenfalls kommt die Zeit von Noha Ndombasi etwas früher als geplant. St.Gallen wollte den 21-jährigen Franzosen, der fast drei Monate ohne Verein war, ursprünglich behutsam aufbauen.

Die St.Galler haben nach dem 1:1 gegen Servette am Montagvormittag trainiert und am Dienstag frei. Nach sechs sieglosen Spielen sagt der Trainer: «Wir sind weiterhin mittendrin und wollen es auch bleiben. Das Publikum steht spürbar hinter uns und das gibt uns Zuversicht für den Endspurt.»