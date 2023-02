Fussball Das Schlagerspiel im Cup ist perfekt – der FCSG trifft im Viertelfinal im Kybunpark auf den FC Basel Die Basler gewinnen den Achtelfinal im Letzigrund gegen die Grasshoppers mit 5:3. St.Gallen bestreitet die Partie gegen den früheren Ligakrösus am Mittwoch, 1. März, um 20.15 Uhr im Kybunpark.

St.Gallens Basil Stillhart beim 1:1 gegen Basel in der Meisterschaft am 22. Januar. Am 1. März treffen die beiden Teams im Cup-Viertelfinal erneut aufeinander. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der in der Meisterschaft kriselnde FC Basel ging in der 29. Minute durch Anton Kade in Führung, ehe Ayumu Seko nur zwei Minuten später für die Grasshoppers ausglich.

Kurz vor der Pause wurde den Baslern nach einem Foul an Kade ein Penalty zugesprochen, den Fabian Frei souverän verwertete.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang der Mannschaft von Trainer Alex Frei durch Zeki Amdouni das 3:1. Allerdings meldeten sich die Grasshoppers vor 5000 Zuschauern im Letzigrund umgehend zurück: In der 53. Minute verwertete Renat Dadashov einen Penalty, den Andy Pelmard verschuldet hatte, zum 3:2.

Beide Teams lassen defensiv sehr viel zu

Zehn Minuten später gelang Basels Kasim Adams das 4:2. Es schien die Vorentscheidung. Doch so wie die Grasshoppers liessen auch die Basler viel zu viel zu: In der 72. Minute gelang dem Zürcher Seko das zweite Tore in diesem Spiel.

Basels zweifacher Torschütze Zeki Amdouni (rechts) gegen den ZürcherAyumu Seko, der ebenfalls zweimal getroffen hat. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Obwohl die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini nun viel investierte und unermüdlich anrannte, glückte ihr der Ausgleich nicht. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit traf Amdouni zum 5:3.

St.Gallen hatte sich im Cup-Achtelfinal im November beim 2.-Liga-Team von Arbedo mit 5:0 durchgesetzt. Die Cuppartien von Basel und Luzern, das am Dienstag an Thun gescheitert ist, wurden ins neue Jahr verschoben, da sie im November ihre Meisterschaftspartie der dritten Runde nachholen mussten.

Wir treffen im Viertelfinal des Schweizer Cup zuhause auf den @FCBasel1893. Der 🎟️-Vorverkauf für diese Partie startet am 9. Februar. | ℹ️ https://t.co/qI2uTUFBUW | #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/EakbH5p9XL — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) February 1, 2023

Der Final findet am 4. Juni in Bern statt. Zuletzt gab es für St.Gallen im Kampf um den Cupsieg Endspiel-Niederlagen gegen Luzern und Lugano.

Vorerst treffen die Ostschweizer, die mit einem Punkt aus zwei Spielen unter den Erwartungen in die zweite Meisterschaftsphase gestartet sind, am Samstag um 20.30 Uhr zu Hause auf Servette.