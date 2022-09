Fussball Dank Görtler-Doppelpack: Der FCSG dreht spektakuläre Cup-Partie und siegt gegen Etoile Carouge mit 4:2 Im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups wird der FC St.Gallen seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt gegen Etoile Carouge mit 4:2. Doch zwischenzeitlich ist es das unterklassige Carouge, das den Ton angibt. Der FCSG kommt mit einem blauen Auge davon und zieht in den Achtelfinal ein.

Etoile Carouge vs. FC St.Gallen: Die Rollenverteilung ist klar, St.Gallen der Favorit. Doch das Erfüllen dieser Rolle entpuppt sich als eine Herkulesaufgabe. Die Zeidler-Elf startet spritzig in die Partie, geht durch Chadrac Akolo in der Startviertelstunde verdient in Führung. Danach baut der FC St.Gallen ab, erlaubt sich individuelle Fehler und bauscht damit die ohnehin schon selbstbewussten Genfer auf.

Genfer Doppelschlag setzt St.Gallen in Schockstarre

In der 39. Minute wird das Stade de la Fontenette erstmals von phrenetischem Jubel umhüllt. Usman Simbakoli taucht mutterseelenalleine vor Watkowiak auf, gibt sich keine Blösse und trifft zum 1:1. Der FC St.Gallen ist komplett von der Rolle, weiss nicht, wie um ihn geschieht und es kommt noch deftiger: Quintillà leistet sich kurz vor der Halbzeitpause einen Lapsus rund 20 Meter vor dem Tor, verstolpert den Ball, Etoile Carouge sagt danke und Correira schiebt zur 2:1 Führung ein. Die Genfer in Ekstase, die St.Galler in Schockstarre.

Auch nach der Halbzeitpause sind es die Genfer, die dem Jubelschrei näher sind. Doch sie scheitern an ihrem eigenen Unvermögen. So kommt es, dass Matej Maglica nach einem Quintillà-Freistoss zum 2:2 einnickt. Der Jubel: Verhalten, da soll mehr her. Doch auf mehr müssen sich die Espen vorerst gedulden. Etoile Carouge giftig im Zweikampf, blitzschnell im Umschalten und mit einfachen Spielzügen wieder vor Watkowiak. Der FC St.Gallen vereitelt diverse Male in Extremis und bewahrt sich von einem erneuten Rückstand.

Görtler-Doppelpack lässt St.Gallen aufatmen

In der 71. Minute ist es dann Carouge-Keeper Chappot der wieder ein bisschen Arbeit erhält und dem FC St.Gallen sogleich einen Gefallen macht. Ihm entgleitet der Ball nach einem Witzig-Corner aus den Händen, Görtler steht goldrichtig und haut das Spielgerät wuchtig in die Maschen zum 3:2. Der Superligist bekommt aber keine Sekunde zum Aufatmen, Etoile Carouge rennt zum Ausgleich. Dieser gelingt nicht. Lukas Görtler besiegelt in der 91. Minute nach einem verwandelten Foul-Elfmeter definitiv. Der FC St.Gallen gewinnt in einer kampfbetonten, spektakulären Partie mit 4:2 und wird seiner Favoritenrolle mit Ach und Krach gerecht.