Fussball Cupfinal-Hauptprobe geglückt: Der FCSG ringt Lugano mit 3:0 nieder Der FC St.Gallen fegt Lugano mit 3:0 vom Platz. Espen-Captain Lukas Görtler eröffnet den Torreigen, indem er einen Foul-Elfemeter souverän verwandelt, von Moos und Schubert ziehen nach. Der Kybunpark verwandelt sich in eine Festhütte mit Hühnerhaut-Garantie.

FC St.Gallen - FC Lugano: Eine Konstellation, die in der Vergangenheit oftmals für wenig Spektakel auf dem Rasen sorgte. Doch heute kommt es anders: Der FCSG schenkt Lugano in der ersten Halbzeit drei Tore ein und schickt die Luganesi mit 3:0 zurück ins Tessin.

Schiri sagt: «kein Penalty», VAR: «doch»

Der FC St.Gallen kommt mit gewohnt offensiver Spiellust auf das Feld, Lugano lauert auf einen seiner Umschalt-Momente. Ein erstes Mal so richtig laut im Kybunpark wird es in der 16. Spielminute. Julian von Moos zieht in den Gäste-Strafraum und wird von Luganos Lovric von den Beinen geholt. Penalty? Nein, sagt Schiedsrichter Cibelli und lässt weiterspielen. Doch beim nächsten Spielunterbruch meldet sich der VAR aus Volketswil. Cibelli eilt zum Screen, revidiert seine Entscheidung und zeigt auf den Punkt. Lukas Görtler schnappt sich den Ball und haut diesen mit voller Überzeugung ins untere rechte Eck. 1:0 für den FC St.Gallen. Der Kybunpark tobt.

Görtler mit Gefühl, Schubert mit Köpfchen

Doch damit nicht genug, die Espen powern weiter und bringen die Lugano-Abwehr zum Verzweifeln: Zuerst setzt in der 32. Minute Toma im Sechzehner zum Schuss an, der Block landet bei Sutter und wieder wehren die Luganesi ab. Diese Abwehr landet schliesslich in den Füssen von Flügelflitzer Julian von Moos, dieser lässt sich die Chance nicht entgehen und schiebt zum 2:0 ein. Ein Wimpernzucken später doppeln die Hausherren nach. Görtler flankt traumhaft auf Schuberts Kopf, und der Ball zappelt zum dritten Mal im Netz. Im Kybunpark gibt es kein Halten mehr. Kurz vor der Halbzeit-Pause kommen die Luganesi zu ihrer ersten Grosschance. Žan Celar sprintet alleine auf den Espen-Kasten los. Der Slowene scheitert aber am überragenden Lawrence Ati Zigi.

Zigi hält Dreitore-Vorsprung fest

Ärmer an Toren, aber nicht ärmer an Ereignissen ist die 2. Halbzeit. Beinahe verbucht Schubert nach einer Görtler-Hereingabe einen weiteren Treffer. Der Österreicher spediert den Ball mit seinem Kopf an die Latte: Auf der anderen Seite hält Goalie Zigi heute Abend alles und vereitelt jede Lugano-Chance. Besonders spektakulär seine Flugeinlage in der Schlussphase des Spiels – diese erhält frenetischen Beifall vom Publikum. So hält Zigi das 3:0 fest, und der FC St.Gallen bejubelt drei Punkte und eine mehr als gelungene Hauptprobe für den Cupfinal.