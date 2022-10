Fussball Bittere Pleite in Basel: Der FC St.Gallen verliert nach einem Platzverweis und einem späten Gegentor mit 2:3 Keine Punkte für Grünweiss: Der FC St.Gallen geht bei seinem Gastspiel in Basel früh in Führung. Nach einem Doppelschlag der Basler und einer roten Karte für Basil Stillhart finden die Espen aus dem Nichts in die Partie zurück – und reisen trotzdem ohne Punkte heim.

Fünf Treffer, davon ein kurioses Eigentor; ein Platzverweis; ein Penalty; vor allem aber ein Spielverlauf, der spannender nicht sein könnte: Die 22'630 Fans im St.Jakob-Park zu Basel bekommen beim Gastspiel des FC St.Gallen einiges zu sehen. Die Ostschweizer, die mit einem Sieg zumindest für eine Nacht Leader werden könnten, starten ideal in die Partie: Nach einem traumhaften Angriff über die linke Seite schiebt Jérémy Guillemenot bereits nach sechs Minuten zur Führung für die Gäste ein.

Zigis unglückliches Eigentor und Stillharts Platzverweis

Zwischen der 15. und der 17. Minute überschlagen sich die Ereignisse dann ein erstes Mal. Zunächst staubt Zeki Amdouni nach einer starken Parade von Lawrence Ati Zigi zum 1:1 ab. Zwei Zeigerumdrehungen später ist es dann der St.Galler Keeper, der den Ball nach einem Abschluss Amdounis unglücklich ins eigene Tor lenkt. Der Ball war zuvor an den Pfosten und von dort an den Rücken des Ghanaers geprallt. Doch des Ungemachs noch nicht genug: Nach rund 35 Minuten und einer Intervention von Basil Stillhart, die von Schiedsrichter Sandro Schärer als Notbremse taxiert wird, sind die Espen nur noch zu zehnt.

In der zweiten Halbzeit deutet zunächst nur wenig darauf hin, dass die St.Galler in diese Partie zurückkehren werden. Der Ausgleich durch Lukas Görtler, der einen Elfmeter im Nachschuss versenkt, fällt aus heiterem Himmel und nach einer VAR-Intervention. Den St.Gallern gelingt es in der Folge aber nicht, das Remis über die Zeit zu retten: Nach 83 Minuten findet eine weitere präzise Flanke des starken Michael Lang in der Mitte Bradley Fink, der Zigi mühelos zum 3:2 bezwingt.