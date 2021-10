Fussball Aufbauhilfe Ost in Aktion: Der FC St.Gallen verliert gegen das bisher sieglose Luzern mit 0:2 Trotz eines grundsätzlich soliden Auftritts und deutlich mehr Spielanteilen bleibt der FC St.Gallen beim bisherigen Tabellenletzten Luzern ohne Punkte. Defensive Mängel bei zwei Eckbällen machen den Espen den Garaus. Sie rutschen nun wieder in Richtung Tabellenende, während Luzern den ersten Saisonsieg feiert.

Herrliches Herbstwetter, 10'769 Fans in der Swisspor Arena und zwei Mannschaften, zwischen denen es regelmässig hoch zu und her geht: Es ist alles angerichtet für ein Topspiel in Luzern. Die St.Galler tun in Umgang 1 deutlich mehr für die Partie, geraten gegen den verunsicherten Tabellenletzten aber trotzdem in Rückstand. Nach dem zweiten Gegentreffer kurz nach dem Seitenwechsel ist der Mist dann geführt, St.Gallen kann nicht mehr entscheidend reagieren. Spielnote: 4,5

1:0, 26. Minute, Torschütze: Dejan Sorgic. Nach einem Corner drückt der Luzerner Angreifer den Ball über die Linie. Lüchinger kann ihn nicht am Abschluss hindern.

2:0, 52. Minute, Torschütze: Ibrahima Ndiaye. Der Luzerner trifft nach einem Eckball per Kopf, nachdem ein erster Abschluss von Burch von der Latte zurückgeprallt ist.

Der erste Tiefschlag der FCSG-Saison 2021/22 trägt die Farbe Blauweiss: Am 1. August gleichen die Luzerner im Kybunpark zum 2:2 aus – in der Nachspielzeit und nach einem frühen 0:2-Rückstand. Von dieser Enttäuschung erholen sich die Espen in der Meisterschaft resultatmässig erst beim 2:1-Heimsieg gegen Servette vor einer Woche. Gar nicht in Fahrt kommen derweil die Innerschweizer: Sie liegen vor der heutigen Revanche sieglos, allerdings nur mit drei Punkten Rückstand auf die St.Galler auf dem letzten Tabellenplatz.

Verlieren verboten, heisst es also für beide Mannschaften. Stärker in die Partie starten die Espen: Nach sieben Minuten und einem schönen Durchspiel schliesst Kwadwo Duah ein erstes Mal ab. Nur zwei Zeigerumdrehungen später müsste es nach einer Doppelchance von Ruiz 1:0 für den FCSG stehen, Luzern-Keeper Vasic pariert aber hervorragend:

Bild: Freshfocus/Martin Meienberger

Generell gehören die ersten 20 Minuten klar den Ostschweizern. Das Heimteam wirkt verunsichert, sogar einfachste Pässe misslingen. Trotzdem steht es nach 26 Minuten nicht etwa 1:0 für die Gäste, sondern für Luzern. Dejan Sorgic trifft nach einem Eckball aus kurzer Distanz. Die Defensive der St.Galler, die bis anhin sicher stand, wirkt in dieser Szene desorientiert, insbesondere Lüchinger beim entfernten Pfosten sieht schlecht aus.

Bild: Freshfocus/Martin Meienberger

Nein, verdient ist die Führung für die Luzerner keineswegs. Aber eine Moralspritze sondergleichen, zumal das Heimteam die Gäste in der Blitztabelle nun überholt hat. Die Aktionen der Luzerner werden nun mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Konsequenz vorgetragen. Zu weiteren Torchancen kommen die Hausherren vorerst aber nicht. Es sind vielmehr die Espen, die in der 36. Minute um ein Haar ausgleichen können: Duah, schön von Isaac Schmidt lanciert, trifft aber nur den Aussenpfosten.

Wie immer leidenschaftlich an der Seitenlinie dabei: FCSG-Cheftrainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus/Martin Meienberger

In der Pause reagiert FCSG-Cheftrainer Peter Zeidler: Er holt Nicolas Lüchinger vom Platz und ersetzt ihn durch Offensivkraft Thody Élie Youan. Ehe sichs die Ostschweizer versehen, liegen sie aber mit zwei Längen im Rückstand. Und wieder ist es ein Eckball, der am Anfang der St.Galler Unbill steht. Ein erster Kopfball von Burch prallt noch von der Latte zurück – Ibrahima Ndiaye seinerseits bezwingt Zigi im zweiten Anlauf sicher.

Der Rest der Partie? Das ist ein zunehmend verzweifeltes Anrennen der St.Galler, ohne dass daraus allerdings grosse Chancen resultieren würden. Daran können auch Schubert, Babic, Diarrassouba und Guillemenot nichts ändern, die ebenfalls in die Schlacht geworfen werden. Die Luzerner ihrerseits verpassen das 3:0 mehrfach nur um Haaresbreite beziehungsweise wegen St.Gallen-Keeper Zigi. Die Ostschweizer wirken somit wieder einmal als Aufbauhilfe für einen Gegner, der das heutige Erfolgserlebnis dringend nötig hatte.

Bild: Freshfocus/Martin Meienberger

Kwadwo Duah. Der Angreifer hat die erste Chance der Partie, trifft einmal den Aussenpfosten und ist auch sonst ein Aktivposten im Angriff der Ostschweizer. Ein Treffer will ihm, im Gegensatz zur Heimpartie gegen Servette, aber nicht gelingen.

Nicolas Lüchinger. Der St.Galler Defensivmann versagt beim ersten Gegentreffer am hinteren Pfosten, er kann Sorgic nicht am Abschluss hindern. In der Pause wird Lüchinger dann ausgewechselt.

Nach den diversen Patzern der letzten Runde stehen die Schiedsrichter und der jeweilige VAR heute unter besonderer Beobachtung. Referee Urs Schnyder macht im Match zwischen Luzern und St.Gallen einen guten Eindruck. Er leitet die Partie ruhig und ohne grössere Fehlentscheide. Der VAR muss gar nicht ran.

Am Sonntagvormittag gratuliert der FC St.Gallen auf Facebook und Twitter zwei Spielern, die heute Geburtstag haben: Marco Zwyssig, Verteidiger in der Meistermannschaft aus dem Jahr 2000, und Beat Rietmann, Abwehrrecke in den 80er-Jahren:

Bei den Defensivproblemen, welche die Espen diese Saison haben, würden ihnen Akteure vom Format eines Marco Zwyssig beziehungsweise eines Beat Rietmann grundsätzlich gut anstehen. Heute wirkt die St.Galler Abwehr mehr oder weniger auf der Höhe – mit zwei gewichtigen Ausnahmen, jedes Mal bei Eckbällen. Und weg sind die drei Punkte, welche eigentlich als Geburtstagsgeschenk für die beiden früheren Abwehr-Haudegen der Espen gedacht gewesen wären.

