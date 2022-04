Fussball «Arrogant» oder «konsequent»? So heiss diskutieren FCSG-Fans Zeidlers Entscheid, im Cupfinal nicht auf Zigi zu setzen Peter Zeidler, Cheftrainer des FC St.Gallen, will im Cupfinal Lukas Watkowiak und nicht Stammgoalie Lawrence Ati Zigi spielen lassen. Die Frage, ob dieser Entscheid richtig ist, wird in St.Galler Fankreisen emotional diskutiert. Ein Stimmungsbild.

Zwei Torhüter, doch nur einer kann spielen: Lawrence Ati Zigi (links) und Lukas Watkowiak. Bilder: Freshfocus

«Ich werde nie verstehen können, wieso man auf Zigi im Finale verzichten will.» So lautet einer der Einträge im Forum des FC St.Gallen. Gemeint ist die Entscheidung von FCSG-Trainer Peter Zeidler, im Final vom 15. Mai gegen Lugano statt des überragenden Meisterschaftsstammgoalies Lawrence Ati Zigi Cuptorhüter Lukas Watkowiak einzusetzen.

Klartext schreibt auch ein User namens «Wolfchant»:

«Man hat also die Arroganz, den besten Hexer der Liga auf die Bank zu setzen.

Bei unserem Spielstil brauchen wir einen, der im 1:1 grandios ist wie Zigi.»

In weiteren Einträgen ist die Rede davon, dass Zeidler mit diesem Entscheid die Mannschaft schwäche. «Zeidler, mach diesen Blödsinn nicht!», schreibt User «Alter Espe» – und kündigt sogar an, nicht nach Bern zu fahren, wenn Zigi wirklich nicht eingesetzt wird. Ein anderer Anhänger schreibt:

«Ich weiss noch nicht, ob es arrogant, dämlich oder einfach nur naiv ist, im wichtigsten Spiel seit Jahren nicht auf den besten Torwart der Schweiz zu setzen. Wir werden sehen.»

Auch auf der Facebook-Seite des «Tagblatts» waren bis am frühen Mittwochnachmittag die Zigi-Fans in der Überzahl. Stellvertretend für sie das Votum von Erich Pfister: «Zeidler und Hüppi haben gesagt, sie wollen Cupsieger werden. Um das zu erreichen, muss man die besten elf aufstellen, und da gehört Zigi dazu.»

«Watkowiak soll Zweiflern das Maul stopfen»

Sind die FCSG-Fans im Hinblick auf den Cupfinal also klar und eindeutig pro Zigi? Nein, wie weitere Kommentare zeigen. Viele Anhängerinnen und Anhänger halten den Ghanaer zwar ebenfalls für den besseren Goalie – sie respektieren den Entscheid des Trainers aber, konsequenterweise auch im Final auf Cupgoalie Watkowiak zu setzen. User «Grünweisseleidenschaft» beispielsweise schreibt:

«Sportlich gesehen spricht überhaupt nichts für eine Nominierung von Watti. Wir sind aber mit Watti in den Cupfinal gekommen, vergiss das nicht. Unsere Chancen, den Cupfinal mit Watti zu gewinnen, sind absolut intakt.»

Ein weiterer Anhänger ruft dazu auf, Watkowiak voll zu unterstützen, zumal er einer jener Spieler sei, die den FC St.Gallen überhaupt in den Cupfinal gebracht hätten.

Eine dezidierte Meinung zum Thema hat «Mensah11»: «Ich finde es himmeltraurig, dass wir uns mit so einer Diskussion beschäftigen müssen. Wer sich aufgrund eines Aufstellungsentscheides nicht das Cupspiel anschaut oder bereits vorweg den Trainer in die Wüste schicken will, hat (tschuldigung) nicht mehr alle Tassen im Schrank», schreibt er. Ein weiterer Anhänger doppelt nach und fragt, ob man wirklich der Meinung sei, dass der Final gegen Lugano in erster Linie durch den Goalie entschieden werde.

«Ja, im schlimmsten Fall steht am Ende des Spieles Watkowiak (und Zeidler) als Depp da, aber das kann auch Zigi passieren. [...] Wenn unsere Offensive so gut funktioniert wie bis anhin in dieser Rückrunde, wenn Görtler 200 Prozent Einsatz abliefert, wenn Maglica und Stergiou ein Topspiel abliefern, dann gewinnen wir diesen verdammten Final. Egal ob Watkowiak oder Zigi im Tor steht.»

Watkowiak solle den Zweiflern das Maul stopfen, ist weiter zu lesen. Auf Facebook schreibt Pascal Schuler, es wäre unfair, wenn Watkowiak die ganze Vorarbeit geleistet habe und Zigi dann die Früchte ernte.

«Der Druck wird extrem steigen»

In der Debatte rund um die beiden Torhüter des FC St.Gallen kommen auch die Ironie und spezielle Gedankengänge nicht zu kurz. Zeidler sei ein schlauer Fuchs, steht in einem Eintrag zu lesen. Die Espen-Verteidigung gehe bekanntlich ab und an etwas schlampig zu Werke und vertraue zu sehr auf Zigi. Mit dem Entscheid, auf Watkowiak zu setzen, kitzle der Trainer nun die letzten 0,5 Prozent aus dem Team heraus. Ein anderer User namens «FC Linth» schreibt:

«Vielleicht verzichtet ja Watko freiwillig, denn der Druck wird jetzt schon extrem steigen mit all den Diskussionen.»

Eine spezielle Idee hat derweil Facebook-Nutzer Rolf Sutter: Zigi und Watkowiak sollten doch je eine Halbzeit spielen, schlägt er vor.

In einem Punkt scheinen sich die beiden Lager mehr oder weniger einig zu sein: Wenn Zeidler im Cupfinal tatsächlich auf Watkowiak setze, solle er ihn auch in den nächsten Meisterschaftsspielen Zigi vorziehen, ist in mehreren Beiträgen zu lesen. So solle Zeidler seinem Cupgoalie vor dem entscheidenden Match im Wankdorf zu Bern genügend Spielpraxis auf hohem Niveau ermöglichen. In der laufenden Saison hatte Goalie Watkowiak im Cup einzig Schüsse von unterklassigen Teams abwehren müssen.

Die Umfrage zum Thema

Auch unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann beschäftigte sich in der letzten Ausgabe seiner «Nachspielzeit» mit dem St.Galler Torhüter-Dilemma. In der dazugehörigen Umfrage konnten sich Leserinnen und Leser mit ihrer Meinung einbringen. Bis Mittwochnachmittag, 14 Uhr, hatten rund 850 Fans gevotet – 56 Prozent befürworteten den Entscheid von Peter Zeidler, im Cupfinal auf Watkowiak zu setzen, 36 Prozente hielten ihn für falsch, und acht Prozent waren unentschlossen.