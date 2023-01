Am Sonntag ab 15.30 Uhr im Livestream: Der FC St.Gallen testet gegen Bundesligist Werder Bremen

Der FC St.Gallen feilt im Trainingslager in Spanien an seiner Rückrunden-Form. Nun steht ein echter Härtetest bevor: Am Sonntag um 15.30 Uhr treffen die Espen auf Werder Bremen. Wir zeigen das Spiel im Livestream.