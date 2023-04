Fussball «400 Freistöss, und nöd ein goht ine»: Das Protokoll der neuesten FCSG-Pleite zum Nachlesen Es will auf Biegen und Brechen nicht bei den Espen. Im ersten Durchgang treten die Hausherren dominant auf. Es gelingt ihnen zwar nicht, die Führung auszubauen. Doch der FC Lugano wirkt schon zur Pause geschlagen. Als der Ausgleichstreffer fällt, wirken die Gäste wie ausgetauscht.

Irgendwie passt es doch ganz gut ins Bild. Ein über weite Strecken überlegener, wenn nicht gar dominanter FC St.Gallen lässt sich in der Schlussphase vom vermeintlich handzahmen Lugano übertölpeln. Nach einer Stunde der schieren Lustlosigkeit tauen die Gäste plötzlich auf. Sie drehen die Partie – und brauchen dafür nicht mehr als 27 Minuten.

Es hat fast schon etwas Dreistes, wie die Luganesi den FC St.Gallen im ersten Durchgang gewähren lassen. Sie lauern auf Gegenstösse, wissen selbst nicht viel mit dem Ball anzufangen und schaffen es nur an hohen Feiertagen aus der eigenen Hälfte. Zu ihrem Glück verpassen es die Ostschweizer, ihre Führung auszubauen. Das stellt auch Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti fest. «Wir waren in der Anfangsphase völlig chancenlos», sagt er an der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Aus der Pause kommt der FC St.Gallen mit demselben Elan, mit der er in den ersten Durchgang gestartet war. In der 58. Minute dann der Ausgleich aus heiterem Himmel. Ein Fehler in der Zuweisung genügt. Luganos Mohammed Amoura kommt im Sechzehner mutterseelenalleine zum Kopfball. Alles auf Anfang, dachte man ganz nüchtern. Mitnichten.

Grünweiss verliert den Faden, gibt das Spieldiktat ab und kassiert kurz vor Schluss noch die Höchststrafe.