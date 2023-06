Freundschaftsspiel Der FC St.Gallen testet gegen die «Rothosen» – und trifft in Dornbirn vielleicht auf Balotelli Im zweiten Testspiel treten die Ostschweizer am Mittwochabend beim FC Dornbirn an. Im Kader stehen mit Christian Witzig, Lawrence Ati Zigi und Chadrac Akolo einige Rückkehrer. Und Betim Fazliji, der Heimkehrer.

Das Duo, das das Spiel des FC St.Gallen lenken soll: Lukas Görtler (links) und Jordi Quintillà. Claudio Thoma / freshfocus

Gut möglich, dass der FC St.Gallen sein Team für die Testpartie gegen den FC Dornbirn wie am Sonntag beim 2:1 gegen Schaffhausen mit Nachwuchsspielern ergänzt. Aber eigentlich können die Ostschweizer am Mittwoch ab 18.30 Uhr auf der Birkenwiese, wie das kleine Stadion der Vorarlberger heisst, fast aus eigener Kraft aus dem Vollen schöpfen.

Prominente Abwesende sind einzig Julian von Moos und Leonidas Stergiou, die mit der Schweiz an der U21-EM versuchen, den Franzosen ein Bein zu stellen. Somit hat Trainer Peter Zeidler erstmals wieder die Möglichkeit, auf Chadrac Akolo und Christian Witzig zurückzugreifen. Auch Lawrence Ati Zigi wäre nun einsatzbereit gegen den Klub der 2.Bundesliga Österreichs. Und vor allem er, Betim Fazliji, der Heimkehrer von St.Pauli.

Janeschitz und Balotelli

Die Erwartungen für das zweite Testspiel des FC St.Gallen sind klar. Die Ostschweizer sind hoher Favorit gegen die Mannschaft von Trainer Thomas Janeschitz, der das Amt im Sommer 2022 übernahm und auf eine ansehnliche Fussballerkarriere in der Heimat verweisen kann; 1993 absolvierte der unterdessen 57-Jährige gar ein A-Länderspiel.

Die Dornbirner schafften in der vergangenen Saison den Ligaerhalt problemlos, was auch am Stürmer Gustavo Balotelli lag, dem Namensvetter von Mario Balotelli: Der 27-jährige Brasilianer stiess im vergangenen Winter ablösefrei zu den «Rothosen», wie sich der Testpartiegegner der St.Galler ebenfalls nennt. Und traf in 13 Meisterschaftsspielen achtmal. Davor spielte er in Vietnam.

Dajaku hat einen neuen Klub

Einen neuen Arbeitgeber mit Hajduk Split bis 2027 fand derweil Leon Dajaku nach seiner missglückten Leihe von Sunderland zu den Ostschweizern.