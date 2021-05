Stürmernews Der FCSG zieht die Kaufoption für Thody Élie Youan – Vertrag bis 2024 Der FC St.Gallen hat die Kaufoption für Thody Élie Youan gezogen. Der 22-Jährige, der diese Saison auf Leihbasis in der Ostschweiz spielt, wechselt somit im Sommer definitiv vom FC Nantes zum FC St.Gallen. Bei den Ostschweizern erhält Youan einen Vertrag bis 2024. Über die Ablösesumme haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart.

Thody Élie Youan bekommt beim FC St.Gallen einen Vertrag bis 2024.

Bild: Benjamin Manser

(red.) In der laufenden Saison kam Youan in Meisterschaft und Cup zu insgesamt 31 Einsätzen für die erste Mannschaft des FC St.Gallen. Dabei erzielte er fünf Tore und bereitete sechs Treffer vor. Zuletzt gehörte der 22-Jährige am Samstag beim 5:0 gegen Lausanne zu den Matchwinnern, als er zwei Treffer vorbereitete und zwei Tore erzielte.

«Wir sind glücklich, dass wir Thody Élie Youan definitiv übernehmen können. Er hat in dieser Saison bereits mehrfach angedeutet, über welch grosses Potenzial er verfügt und dass er eine Verstärkung für unsere Offensive sein kann. Nun freuen wir uns auf die kommenden Jahre mit ihm», sagt Sportchef Alain Sutter.