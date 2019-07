Zehn Tage bis zum Saisonstart: Der FCSG macht sich bereit Nach abgeschlossener Kaderplanung das Auftaktfest: Der FC St.Gallen steigt mit Vorfreude und ein bisschen Ungewissheit in die Saison. Ralf Streule

Lukas Görtler, links von Trainer Peter Zeidler, präsentiert beim Kick-off-Event des FC St.Gallen das neue Trikot. (Bild: Hanspeter Schiess)

Zehn Tage noch bis zum Saisonstart in der Super League. Wie immer zu diesem Zeitpunkt hat der FC St.Gallen Sponsoren und Medien zum Saison-Kick-off eingeladen. In den Räumen der Brauerei Schützengarten stellte sich am Mittwochabend das neue Kader vor. Ein Kader, an dem kaum mehr gerüttelt wird, wie Sportchef Alain Sutter zuvor an der Medienkonferenz erklärt hatte.

Mit der Verpflichtung des deutschen Mittelfeldspielers Lukas Görtler sei die Planung abgeschlossen, zumindest was die Neuzugänge anbelangt. Das Kader steht bei 26 Spielern und drei Torhütern – offen ist nur noch, ob zuvor ausgeliehene Spieler wie Boris Babic oder Adonis Ajeti im Team bleiben oder ob bis zum Ende des Transferfensters noch Angebote für andere Spieler eingehen. «Stand jetzt sieht es nicht danach aus», so Sportchef Sutter.

Somit war eine Transfergesamt­bilanz angesagt, welche die Hauptakteure – Präsident Matthias Hüppi, Trainer Peter Zeidler und Sutter – mit ­Zuversicht, aber auch einer Portion Zurückhaltung präsentierten. Mit Görtler sei das «letzte Puzzleteil» für das Mittelfeld gefunden, sagte Sutter. Er schaue sehr positiv in die Zukunft, «wir haben nicht alles über den Haufen geworfen». Dennoch blieben «Restfragezeichen». Dort nämlich, wo es um die Entwicklung der einzelnen Spieler gehe.

Der Club plant mit demselben Budget wie letztes Jahr

«Wir können am Niveau der vergangenen Saison anknüpfen», sagte Trainer Peter Zeidler. Auch wenn Spieler wie Tranquillo Barnetta oder Vincent Sierro, die in der vergangenen Saison eine tragende Rolle spielten, nun fehlen werden: In den Trainings zeige sich, dass die Mannschaft «etwas in sich trägt». Und dass man in Sachen Automatismen weiter sei als noch vor einem Jahr vor dem Saisonstart. Dies mögen auch die bisher starken Testspiele zeigen. Dennoch sagt Zeidler:

«Wir wissen nicht, wohin die Reise geht.»

Im Auftaktspiel gegen Luzern auf jeden Fall «können wir es nur besser machen». In der vergangenen Saison haben die Ostschweizer alle Partien gegen die Zentralschweizer verloren. Positiv aus St.Galler Sicht: Der Club plant mit demselben Budget für die erste Mannschaft wie im vergangenen Jahr, nämlich mit 7,6 Millionen Franken, hat mit Axel Bakayoko aber nur noch einen Leihspieler unter Vertrag. 2018/19 waren es noch Sierro, Leonel Mosevich, Majeed Ashimeru, Musah Nuhu und Bakayoko gewesen, die nicht dem Club gehörten. Hüppi sagte:

«Aus wirtschaftlicher Sicht ein wichtiges Detail. Es zeugt von der guten Arbeit unseres Sportchefs.»

Auf eine konkrete Zielsetzung verzichtete der Präsident, er wollte sie zumindest nicht an einem zu erreichenden Platz festmachen. Dies habe ihn die Vergangenheit gelehrt – sprich: das enge Rennen im Super-League-Mittelfeld in der vergangenen Saison.

«Wir wollen wieder angreifen.»

Das übergeordnete Ziel sei aber ohnehin, in Ruhe den Weg weiterzugehen, den man vor eineinhalb Jahren begonnen habe.

Bislang gleich viele Abos wie letztes Jahr verkauft

In diesem Zusammenhang wurde auch Sutters Bewerbung um das Amt des ­Nationalmannschaft-Managers zum Thema. Der Sportchef stiess im Auswahlverfahren des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) bis in die Schlussrunde vor, bevor er sich zurückzog. Sutter erklärte:

«Es war am Ende ein klares Bekenntnis für den Club.»

Im Prozess des SFV-Verfahrens habe er gemerkt, «wie viel mir der FC St.Gallen bedeutet». Schöne Worte, die der Präsident mit weiteren Frohbotschaften ergänzte. In Sachen Saisonabonnementverkauf sei man auf dem Stand der vergangenen Saison, als die 8000er-Marke erreicht wurde.

Zudem habe man die Altlasten weiter in den Griff bekommen, vom anfänglichen strukturellen Defizit von 2,4 Millionen Franken habe man rund die Hälfte abgearbeitet und sei auf gutem Kurs, es weiter zu senken. «Die grünweisse Welle» – Hüppi benutzte die Rhetorik aus dem Beginn seiner Amtszeit – wachse weiterhin. Dies habe die Tour durch die Regionen gezeigt in der Vorbereitung. Alles in Butter also? Auch Hüppi bringt den Satz der Ungewissheit: «Wir wissen nicht, wohin die Reise sportlich geht.»

