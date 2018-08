Keine weiteren Punkte: St.Gallen taucht gegen Luzern 0:1 In der fünften Runde der Super League musste der FC St.Gallen gegen Luzern ran. Als Tabellendritter waren die Espen die Favoriten, doch die Zentralschweizer belehrten die Zuschauer eines besseren. Mit ihrem Siegestreffer in der 55. Minute gehen die Luzerner als Sieger vom Platz. Alexandra Pavlovic

St.Gallens Nassim Ben Khalifa im Zweikampf mit Luzerns Christian Schwegler.

Die Spiel-Analyse

Blickte man vor der Partie auf die Statistik, so sprach alles für Luzern. In der vergangenen Saison gewannen die Zentralschweizer gegen St.Gallen alle vier Spiele. Der letzte Sieg der Ostschweizer geht auf den August 2016 zurück. Heute wollten die St.Galler das ändern. Von der Euphorie der vergangenen Saison war bei den Zentralschweizern denn auch kaum noch etwas zu sehen. Die Mannschaft um Trainer René Weiler wirkte nervös, wagte kaum anzugreifen und verlor viele Zweikämpfe.

Die St.Galler ihrerseits waren gerade in den Anfangsminuten angriffslustig. Durch Pressing haben sie das Spiel der Luzerner praktisch unterbunden. Die Partie schien für die St.Galler Anhänger vielversprechend zu werden. Allerdings passierte danach nicht mehr viel. Das Spiel plätscherte vor sich hin. Mal überragten die Luzerner mit einer Aktion, mal die St.Galler. Die Espen versuchten es zwar immer wieder mit Zuspielen in den Strafraum, doch viele verliefen ins Leere - zu viele Fehlpässe. Einzig in der Nachspielzeit setzten die St.Galler einen Akzent: Nach einem Eckball von Tafer kommt Itten im Sechzehner zum Kopfball. Sein Abschluss findet den Weg aber nur an den Aussenpfosten.

In der zweiten Halbzeit geht es in gewohnter Manier weiter. In diesen Minuten sehen die Zuschauer erneut zahlreiche Fehlpässe. Die Gäste aus Luzern vermögen danach aber mehr und mehr Druck aufzubauen und belohnen sich in der 55. Minute mit einem Tor. Nach einer Hereingabe von Schürpf scheitert Vargas zuerst an Stojanović, doch dann kommt Voca, der die freiliegende Kugel ins Netz befördert. Die Zentralschweizer schalten danach aber einen Gang runter. Dank den heimischen Fans finden die Espen besser ins Spiel. Die lautstarken Fangesänge haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Espen drehen nochmals auf, jedoch findet der Ball den Weg nicht ins Tor. Statt drei gibt es für die Espen keine Punkte. Die Luzerner gehen als Sieger vom Platz.

Das Tor

Der FC Luzern geht in der 55. Minute durch Idriz Voca in Führung. Nach einer Hereingabe von Schürpf scheitert Vargas zuerst an Stojanović. Doch Voca kommt an den Ball, der die freiliegende Kugel ins Netz befördert.

Der Beste

Majeed Ashimeru; Der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugte gegen die Luzerner besonders durch seine Aktionen. Seine Zuspiele erreichten seine Mitspieler, er führte den Ball kontrolliert und war einer der auffälligsten auf dem Platz.

Der Schlechteste

Yannis Tafer; Der Mittelfeldakteur wagte in der Partie gegen die Luzerner kaum Akzente zu setzen. Kaum eine seiner Aktionen gelang. Und auch sonst blieb der 27-Jährige im Spiel eher unauffällig.

Aufgefallen

Aufregung in der 40. Minute der ersten Halbzeit. Nicolas Lüchinger wird gefoult, der Schiedsrichter lässt weiter spielen - nicht nach dem Gusto einiger FCSG-Spieler. Es kommt zu Rangeleien unter St.Gallern und Luzernern.

Topchance für St. Gallen in der Nachspielzeit. Nach einem Eckball von Tafer kommt Itten im Sechzehner zum Kopfball. Jedoch landet der Ball nicht im Tor.

In der 78. Minute beinahe der Ausgleich: Der neu eingewechselte Barnetta spielt den Ball von der rechten Seite in den Sechzehner, wo Itten am höchsten steigt. Er trifft das Leder mit dem Kopf aber nicht wunschgemäss und so streicht die Kugel knapp am Pfosten vorbei.

Die Reaktionen

Das Spiel im Liveticker nachlesen: