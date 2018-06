FCSG verpflichtet ghanaischen Nationalspieler - vier weitere Transfers könnten in Kürze folgen Der FC St.Gallen verstärkt sich mit dem ghanaischen Nationalspieler Majeed Ashimeru. Der Mittelfeldspieler kommt leihweise von Red Bull Salzburg für ein Jahr in die Ostschweiz. Gleichzeitig stehen die Espen vor vier weiteren Transfers, einer von ihnen ist der kleine Bruder von Silvan Hefti.

Der FCSG arbeitet im Trainingslager weiter am Kader für die kommende Saison. (Reto Voneschen/Sarganserländer)

(stm/lex/tn) Der FC St.Gallen ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Fix verpflichten konnten die Ostschweizer den ghanaischen zentralen Mittelfeldspieler Majeed Ashimeru. Wie die Espen in einer Medienmitteilung schreiben, erzielte der 20-Jährige in der vergangenen Saison in 15 Einsätzen zwei Tore für den österreichischen Bundesligaclub Wolfsberger AC.

Majeed Ashimeru im Trainingslager des FCSG (Reto Voneschen/Sarganserländer)

"Wir sind überzeugt, dass sich Majeed bei uns unter Trainer Peter Zeidler weiterentwickeln und uns mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen wird», wird Sportchef Alain Sutter in der Mitteilung zitiert. Majeed Ashimeru wird beim FC St.Gallen das Trikot mit der Nummer 4 tragen.

Fakten zu Majeed Ashimeru Geburtsdatum: 10.10.1997 Nationalität: Ghana Grösse: 1,82 Meter Bisherige Vereine: West African Football Academy (GHA), RB Salzburg (AUT), Austria Lustenau (AUT, leihweise), Wolfsberger AC (AUT, leihweise)

Vier weitere Transfers könnten in Kürze folgen

Nebst dem Neuzugang aus Österreich, testet der FCSG weitere Spieler im Trainingslager. Bei vier Spielern sind die Verhandlungen bereits in der Endphase:

Leonel Mosevich , 21 Jahre, Innenverteidiger, Argentinos (höchste argentische Liga)

, 21 Jahre, Innenverteidiger, Argentinos (höchste argentische Liga) Erhan Masovic , 19 Jahre, Innenverteidiger, FC Brügge (höchste belgische Liga)

, 19 Jahre, Innenverteidiger, FC Brügge (höchste belgische Liga) Nias Hefti , 18 Jahre, Linker Verteidiger, FC Wil

, 18 Jahre, Linker Verteidiger, FC Wil Kekuta Manneh, 23 Jahre, Linksaussen, CF Pachuca (höchste mexikanische Liga)

Offiziell will der FCSG noch nichts bestätigen, dem Vernehmen nach stehen die Vier aber kurz vor der Unterschrift bei den Espen.