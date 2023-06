FCSG-Testspielgegner Trainingslager in Abtwil mit zwei Teams, ein ehemaliger Coach des FC Barcelona, Halbfinalist in der Champions League – das ist der FC Villarreal Wie schon im vergangenen Jahr trifft der FC St.Gallen Mitte Juli in einem Testspiel auf ein spanisches Spitzenteam. Villarreal, vor einem Jahr die Überraschungsmannschaft in der Champions League, absolviert vom 13. bis 21. Juli das Trainingslager in Abtwil und logiert im Säntispark.

Villarreals Jorge Pascual bejubelt ein Tor gegen Atletico Madrid. Bild: Domenech Castello/EPA

Villarreal reist für die Saisonvorbereitung gleich mit zwei Mannschaften in die Ostschweiz. Beide Teams aus der Kleinstadt mit 52'000 Einwohnern im Osten Spaniens bestreiten in dieser Zeit je drei Testpartien.

Während die erste Equipe am Samstag, 15. Juli, im Kybunpark gegen St.Gallen spielt, trifft der FC Wil am selben Tag in Bischofszell auf Villarreal B. Sowohl für St.Gallen als auch für Wil sind es die letzten Testspiele vor Beginn der Saison 2023/24 in der Super League und Challenge League eine Woche später.

Nach der Partie gegen die Ostschweizer tritt Villarreal am 18. Juli in Altach und vor der Rückreise nach Spanien am 22. Juli auch noch in Hannover an.

Setién trainierte einst Messi

Quique Setién (rechts), Trainer des FC Villarreal. Bild: Domenech Castello/EPA

Trainiert wird Villarreal seit dem vergangenen Oktober von Quique Setién, der 2020 einmal für sieben Monate Chefcoach des FC Barcelona mit Lionel Messi war. Nach dem 2:8 im Viertelfinal der Champions League gegen Bayern München, der höchsten Niederlage in der Europacupgeschichte des FC Barcelona, trennte sich der Klub von Setién.

Villarreal führte der 64-Jährige vergangene Saison auf Rang fünf und damit in die Europa League.

Der grösste Erfolg in der Klubgeschichte ist der Gewinn der Europa League 2020/21 gegen Manchester United. Eine Saison später erreichte Villarreal unter dem damaligen Trainer Unai Emery überraschend und zum zweiten Mal nach 2005/06 den Halbfinal der Champions League.

Halbfinal-Niederlage gegen Liverpool nach starken Leistungen

Nachdem das spanische Team im Achtelfinal Juventus Turin und im Viertelfinal den FC Bayern München bezwungen hatte, scheiterte Villarreal im Halbfinal an Liverpool.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler vor einem Jahr in Schruns mit Freiburgs Coach Christian Streich. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Vor einem Jahr bestritt St.Gallen das letzte Testspiel vor dem Saisonstart in Schruns gegen das Bundesligateam von Freiburg. Als die Meisterschaft bereits lief, trafen die Ostschweizer in Gossau auf den sechsfachen spanischen Meister Valencia. Ein Jahr davor war mit Athletic Bilbao ebenfalls ein spanisches Spitzenteam in St.Gallen zu Gast.