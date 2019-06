FCSG-Stürmer Cedric Itten fühlt sich wieder gut auf dem Platz: «Der Torriecher geht nicht weg»

Seit Montag und bis Samstag weilen die St. Galler im Trainingslager in Bad Ragaz, wo sie im Grand Resort logieren. Die Kadenz ist hoch, gestern am Dienstagmorgen zollten schon einmal die Beine von Betim Fazliji und Slimen Kchouk vor Ende der zweistündigen Übungseinheit Tribut. Mit von der Partie sind auch die Verletzten und Rekonvaleszenten; Alain Wiss und Adonis Ajeti haben Spezialtraining, Musah Nuhu tut nur schon die Nähe zum Team gut, der angeschlagene Milan Vilotic soll am Mittwoch wieder mittun können.

Einer jener 25 Spieler, die am Dienstag das volle Programm absolvierten, ist Testspieler Yannis Letard. Der französische Innenverteidiger stiess schon vor einer Woche zu den Ostschweizern, er wäre ablösefrei und spielte zuletzt beim VfR Aalen in der 3. Bundesliga. Peter Zeidler kennt den Spieler aus seiner Zeit in Frankreich, er sei gut ausgebildet, sagt der Coach. Letard hinterlässt einen gefälligen ersten Eindruck – der Transfer scheint wahrscheinlich.

Auch der Brasilianer Fabiano ist weiterhin dabei. Ganz fit scheint der 24-Jährige nicht, vor allem aber sind bei ihm noch immer die Details zu klären. Dabei geht es wohl hauptsächlich darum, ob der Nicht-EU-Bürger vom Migrationsamt der Schweiz die Arbeitsbewilligung erhält nach seiner Zeit in der höchsten bulgarischen Liga. Dies sollte eine reine Formalität sein – der Verpflichtung des Achters/Sechsers dürfte danach nichts im Wege stehen.

Entgegen anders lautender Meldungen hat sich der Kontrakt Silvan Heftis nicht wegen der Einsätze in der vergangenen Saison bis 2021 verlängert; vielmehr hatte beim Captain längst eine ältere Vertragsklausel für eine frühere Saison gegriffen. Überdies sagt Zeidler über den auf dem Markt begehrten Jordi Quintillà: «Er ist eigentlich unverkäuflich oder die Schmerzgrenze zumindest äusserst, äusserst hoch.» (cbr)