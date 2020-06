FCSG siegt im Test gegen Schaffhausen – kolportierte Verlängerung mit Demirovic bis zum Saisonende nicht offiziell bestätigt Im ersten Spiel nach dem Lockdown weiss der FC St.Gallen gegen Schaffhausen grundsätzlich zu gefallen und gewinnt 4:2. Derweil fehlt die offizielle Bestätigung der Ostschweizer, dass Stürmer Ermedin Demirovic die Verlängerung der Super-League-Saison tatsächlich wie vom «Blick» vermeldet bis zum 2. August mitmacht.

Trainer Peter Zeidler darf grundsätzlich mit dem Auftritt des FC St.Gallen zufrieden sein. Bild: PD

Die eine gute Kunde aus Sicht des FC St.Gallen folgt laut dem «Blick» am Dienstagnachmittag: Alavés-Leihspieler Ermedin Demirovic bleibe den Ostschweizern bis zum neuen Ende der Super-League-Saison und damit bis zum 2.August und dem YB-Spiel erhalten. Nur: St.Gallens Präsident Matthias Hüppi bestätigt diese Meldung und damit den Verbleib Demirovics in der Folge nicht, betont stattdessen einmal mehr, diese Personalfrage sei einfach auf gutem Weg. Fix bleibt in dieser Angelegenheit also weiter nur eine festgeschriebene Ablösesumme im fast zweistelligen Bereich, die bei einem Kauf des Stürmers wegen der Coronakrise indes deutlich tiefer ausfallen dürfte.

Die andere gute Kunde ist das 4:2 im ersten Spiel des FC St.Gallen nach der Corona-Zwangspause. Gegen Schaffhausen geht die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler unter Ausschluss der Öffentlichkeit – nicht einmal die Medien dürfen in den Kybunpark, warum auch immer – früh durch Victor Ruiz in Führung. Der Spanier wirkt beflügelt von seiner Vertragsverlängerung mit dem FC St.Gallen bis 2023 während der Vorbereitung und doppelt vor der Pause mit einem prächtigen Freistosstreffer nach.

Demirovic scheitert vom Elfmeterpunkt – Bakayoko trifft zweimal

Mit dem 2:0 gehen die Ostschweizer aber nicht in die Pause, weil eine Minute später der Mannschaft von Trainer Murat Yakin nach einer Unordnung bei den St.Gallern der Anschlusstreffer durch Karim Barry gelingt. Noch vor dem Pausenpfiff scheitert auf der anderen Seite Demirovic mit seinem schwach getretenen Handspenalty an Schaffhausens Goalie Amir Saipi.

In der zweiten Halbzeit kommt der Zweitletzte der Challenge League schnell zum Ausgleich, doch im von vielen Wechseln geprägten Spiel (beide Teams spielen mit komplett neue Formationen in den zweiten 45 Minuten) weiss auch die sogenannte zweite Garnitur des FC St.Gallen zu überzeugen: Es ist Axel Bakayoko, der den FC St.Gallen resultatmässig mit einem Doppelschlag innert weniger Minuten wieder in die Spur und damit den Sieg bringt.

Grundsätzlich findet der FC St.Gallen also gut aus der Coronapause, Aufschlüsse nach diesem Test sind aber schwierig. Vor allem bleibt der Faktor ungewiss, wenn dann tatsächlich in einem Pflichtspiel die Zuschauer fehlen. Und es aber dennoch für beide Seiten ernst gilt.

Adonis Ajeti bleibt ein Pechvogel

Eine richtig schlechte Kunde gibt es aber doch noch: Der Befund bei Adonis Ajeti ist da, der Innenverteidiger wird wohl mehrere Wochen ausfallen mit einer neuerlichen Bänderverletzung im Sprunggelenk. Ajeti bleibt damit ein Pechvogel im FC St.Gallen, wieder war er nahe dran an der ersten Mannschaft, wieder wird es für den 23-Jährigen vorerst nichts mit dem ersten Pflichtspiel für den FC St.Gallen. Seit Sommer 2019 steht Ajeti bei den Ostschweizern unter Vertrag.

Telegramm

St.Gallen - Schaffhausen 4:2 (2:1)

Kybunpark - Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit - Sr. Piccolo.

Tore: 5. Ruiz 1:0. 41. Ruiz (Freistoss) 2:0. 42. Bally 2:1. 55. Bislimi 2:2. 57. Bakayoko 3:2. 60. Bakayoko 4:2.

St.Gallen 1. Halbzeit: Zigi; Hefti, Stergiou, Fazliji, Muheim; Görtler, Quintillà, Ruiz; Demirovic, Guillemenot, Itten.

St.Gallen 2. Halbzeit: Klinsmann; Kräuchi, Vilotic, Alves, Solimando; Staubli, Rüfli, Campos; Mladenovic, Ribeiro, Bakayoko.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Costanzo, Ajeti, Gonzalez, Nuhu, Babic, Lüchinger, Letard (alle verletzt), Strübi, Abaz, Kchouk (nicht im Aufgebot) - Mladenovic ist Nachwuchsspieler des FCSG.