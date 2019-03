FCSG-Präsident Matthias Hüppi zum geplanten Fan-Protest: «Ich habe das Vertrauen, dass am Sonntag alles friedlich verlaufen wird»

Kolumne

Gegentribüne: Der FC St.Gallen macht vieles anders – und ist damit auf einem guten Weg

Der FC St.Gallen hat am Sonntag den höchsten Saisonsieg just in Unterzahl gefeiert. Auch sonst tritt die Mannschaft in der Super League nicht auf wie jede andere. Hierfür liefert sie immer wieder Beispiele.