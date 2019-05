FCSG-Präsident Matthias Hüppi: «Wenn du dreimal verlierst, bist du die Präsidenten-Pfeife»

Die Lage der Ostschweizer ist angespannt. Am Samstag müssen sie bei den Grasshoppers punkten, um für ein paar Tage durchatmen zu können. Trainer Peter Zeidler will der Begegnung die Brisanz nehmen.

Es ist ein wegweisendes Spiel. Auf der einen Seite die Grasshoppers, welche die Hoffnung auf den Ligaerhalt wohl nur mit einem Sieg aufrecht erhalten können. Auf der anderen Seite die St. Galler, die nach bloss zwei Vollerfolgen aus den vergangenen neun Spielen dem Barragerang wieder näher sind als ihnen lieb ist. Noch beträgt der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Zeidler auf den Platz in der Relegation drei Punkte.

St. Gallen muss sich vor allem defensiv stabilisieren. Sonst dürfte es schwierig werden, den Abwärtstrend zu stoppen. Natürlich, möglich ist in Zürich auch der Sprung auf Rang fünf, der es den St. Gallern für eine Woche erlauben würde, ein paar Mal tief durchzuatmen. Nur ist es eben auch so, dass die Ostschweizer zuletzt zwei Heimspiele nacheinander verloren. Die Grasshoppers hingegen haben sechs Mal in Folge unentschieden gespielt.

Zeidler ist am Tag vor der Begegnung im Letzigrund darum bemüht, die Partie nicht als Schicksalsspiel zu bezeichnen. «Die Saison ist am Samstagabend noch nicht vorbei.» Trotzdem steht einiges auf dem Spiel, was der Trainer nicht in Abrede stellt. Es ist aussergewöhnlich, dass sich die Mannschaft nach dem Abschlusstraining mit Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter zum Abendessen trifft. Der 56-jährige Zeidler wirkt indes nicht angespannt. Er sagt, ausser den Young Boys und Basel habe sich noch kein Team den Ligaerhalt gesichert. Und so sieht der Coach die Begegnung als eine Prüfung: «Aus dem Berufsleben wissen wir: Wenn wir gut vorbereitet waren, durften wir uns auf die Prüfung freuen.»

Als Zeidler sein Amt in St. Gallen übernahm, merkte er schnell an, dass es möglich sei, auch einmal auf Rang acht abzurutschen. Wichtig sei es dann, die Nerven nicht zu verlieren: «Diese Situation kam also nicht ganz unerwartet.» Natürlich gab es zuletzt auch die Kritik an ihm, zu oft rotiert zu haben und in den taktischen Überlegungen zu wenig flexibel zu sein. Auf die Frage, ob es bei den Grasshoppers nicht besser sei, resultat­orientierter aufzutreten, sagt er: «Wir rücken nicht ab von unseren Prinzipien. Aber natürlich müssen wir besser verteidigen.» Man reise nach Zürich mit der Überzeugung, das eigene Spiel durchziehen zu können. Nur weiss auch Zeidler, dass die Grasshoppers darauf aus sein werden, die St. Galler auszukontern. Es ist für sie heute ihre letzte Chance.

St. Gallen muss auf seinen Rechtsverteidiger und Captain Silvan Hefti verzichten, der sich im Heimspiel gegen Basel eine Sehne am Knie eingerissen hat. Noch ist ungewiss, wie lange der 21-Jährige ausfallen wird. (pl)