FCSG nimmt zwei neue Spieler unter Vertrag Der FC St.Gallen verstärkt sich mit zwei jungen Spielern: Der 23-jährige Stürmer Kekuta Manneh sowie der 21-jährige Innenverteidiger Leonel Mosevich stossen neu zu den Espen. Alexandra Pavlovic

Stürmer Kekuta Manneh, Trainer Peter Zeidler und Innenverteidiger Leonel Mosevich. (Bild: PD)

Blutauffrischung beim FCSG: Wie bereits vermutet stösst der 23-jährige Kekuta Manneh vom mexikanischen Club CF Pachuca zu den Espen. Der amerikanisch-gambische Stürmer unterschreibt gemäss Mitteilung einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Manneh sei im Sturm variabel einsetzbar, spiele aber vorwiegend auf dem linken Flügel, heisst es.

Der zweite Neuzugang, Innenverteidiger Leonel Mosevich, wird für ein Jahr plus Option auf eine Übernahme vom argentinischen Erstligisten Asociación Atlética Argentinos Juniors ausgeliehen. Der 21-Jährige gelte als schneller, aggressiver und ballsicherer Verteidiger und gehört zum U20-Kader der Albiceleste.

Verstärkung mit jungen Spielern

«Mit den beiden Transfers kommen wir unserem Ziel, den FC St.Gallen mit jungen talentierten Spielern zu verstärken und damit frisches Blut in die Mannschaft zu bringen, einen weiteren Schritt näher», wird Präsident Matthias Hüppi zitiert. Gemeinsam mit dem Trainer Peter Zeidler strebe man die Mischung zwischen eigenen Talenten und Spielern, die von der Herkunft her eine andere Perspektive hineinbringen, an. «Zudem ist es wichtig, im Team eine Balance zwischen jungen und arrivierten Spielern zu haben.»

Kekuta Manneh wird beim FC St.Gallen das Trikot mit der Nummer 19 tragen, Leonel Mosevich jenes mit der Nummer 5.

Fakten zu Kekuta Manneh Geburtsdatum: 30.12.1994 Geburtsort: Bakau (GAM) Nationalität: Amerika, Gambia Grösse: 1,75 Meter Bisherige Vereine: Austin Aztex (USA), Vancouver Whitecaps (CAN), Columbus Crew (USA), CF Pachuca (MEX)